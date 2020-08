Dinamo uoči okršaja s Clujem španjolskom prvoligašu prodao jednog od svojih najboljih igrača i do vrha napunio blagajnu

Dinamo je prodao Damiana Kadziora u Eibar za dva milijuna eura što znači da su 'modri' ovog ljeta već sada došli do cifre od 14.4 milijuna eura zarade na transferima

Damian Kadzior odlazi iz Dinama. 'Modri' su u potpunoj tajnosti obavili još jedan veliki izlazni transfer. Prema pisanju 24 sata poljski reprezentativac bi uskoro trebao potpisati za španjolskog prvoligaša Eibar koji će Dinamu na ime odštete uplatiti dva milijuna eura plus razne dodatne bonuse.

Dinamo mu nije htio praviti probleme pa je, iako je bilo i bogatijih ponuda, ispoštovana njegova želja da ode u Španjolsku. Osim Eibara, htjeli su ga i turski velikani i Celtic. Kadzior nije putovao s Dinamom u Rumunjsku kako bi riješio potankosti oko transfera, a iako nije poznato kolika će mu biti plaća, ona bi trebala biti nekoliko puta veća od 300.000 eura koliko je godišnje dobivao u Zagrebu.

Dinamo je do sada već zaradio 14.4 milijuna eura samo ovog ljeta. Hrvatski prvak je, osim Kadziora koji odlazi za dva milijuna, prodao Nikolu Moru za 8.5 milijuna eura, Adriana Šempera za 1.5 milijuna eura i Roku Baturinu za milijun eura, a dodatnih 1.4 milijuna će im sjesti od transfera Amira Rrahmanija iz Verone u Napoli. Dinamo je već sada do vrha napunio blagajnu, a prijelazni rok traje do 5. listopada pa je za očekivati da će 'modri' ovog ljeta proći i 20 milijuna eura zarade na transferima.