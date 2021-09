Dinamo u zadnji tren ostao bez sjajnog napadača; Modri odbili prvu ponudu, ali na kraju su ipak posustali i pustili brzog ofenzivca da napravi transfer

Dinamo je varšavskoj Legiji prodao Lirima Kastratija

Lirim Kastrati više nije igrač Dinama. Brzi kosovski napadač je u Varšavi gdje će nakon liječničkog pregleda potpisati ugovor s tamošnjim prvakom Legijom. Nakon što su ih Modri izbacili u kvalifikacijama za Ligu prvaka, Poljaci su se bacili napojačanja. Prvo su doveli Igora Haratina i Deiana Sorescua, a sada i Lirima Kastratija, upravo iz Dinama.

Iako je u većini europskih liga prijelazni rok već završio, u Poljskoj on traje još u srijedu 1.9., odnosno traje danas do 23:59 pa Poljaci imaju i više nego dovoljno vremena za rješavanje papirologije oko Kastratija. Legia je najprije htjela Kastratija posuditi od Dinama, a onda imati mogućnost otkupa na kraju sezone, ali u Dinamu su to odbili bez previše razmišljanja.