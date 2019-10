Dinamo u lovu na senzaciju svih senzacija; može li se srušiti Manchester City, strašan Guardiolin stroj?

Dinamo u utorak u 21 sat gostuje kod Manchester Cityja u drugom kolu Lige prvaka. Hrvatski prvak je ausajder, ali nadu 'modrima' nitko ne može uzeti. Tekstualni prijenos možete pratiti na tportalu...

on zna kako protiv 'građana'

'Naš je mentalitet uvijek pobijediti. Tako će biti i u utorak. Stanje momčadi je dobro, ima nekih problema, ali vjerujem da će svi biti spremni. Konačnu odluku donijet ćemo nakon treninga. Mislim da je City veliki favorit i godinama pokušava osvojiti Ligu prvaka. Moguće da bi mogli to uspjeti ove sezone, ali treba im i malo sreće. Možemo im samo zaželjeti da je osvoje', rekao je trener Nenad Bjelica.

'Manchester City ima na terenu najbolje igrače i velikog trenera koji izvlači ono najbolje iz njih. Niti jedna pohvala nije neutemeljena. Najbolje što imaju je to što kada ti zabiju prvi gol idu odmah po drugi. Pa po treći. A kada ti zabiju šesti idu po sedmi. No mi dolazimo nakon postignutog važnog trijumfa nad Atalantom, imamo samopouzdanja i sigurno ćemo imati svoje prilike. Trebamo biti precizni želimo li im nanijeti štetu', napomenuo je Olmo.

Manchester City je kod kuće uvjerljiv, u slučaju senzacionalne Dinamove pobjede bio bi prekinut niz 'građana'a kod kuće u svim natjecanjima poslije 20 utakmica bez poraza (19 pobjeda i remi).

'To je strašno agresivna momčad, osobito u sredini terena. Jako su dobri na kontre, a ako su pobijedili Atalantu koja je prošle sezone bila treća u Seria A, to je dovoljno veliko upozorenje. Mojim igračima je to veliko upozorenje, ali i velika prilika da se nametnu u sljedeće dvije utakmice', kazao je Guardiola.