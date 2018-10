Dinamo simbol grada Zagreba; i stranci ludi za dresovima te suvenirima hrvatskog prvaka

Dinamo je prije nešto više od godinu dana otvorio novi suvenir shop podno zapadne tribine Maksimirskog stadiona, a danas je među najpopularnijim turističkim atrakcijama grada

Iz Dinama poručuju kako su od otvorenja fan shopa dresovi najprodavaniji 'suvenir'. Svi naravno traže i ime svog omiljenog igrača na leđima. Prošle je sezone to bio Soudanijev dres, a sada su najtraženija imena Gavranovića, Olma, kapetana Ademija i Majera. Uz dresove, među must have suvenirima su i šalovi te kape.

Rast prodaje u fan shopu prati i prodaja na web shopu gdje, uz domaće navijače, najviše kupuju navijači Dinama iz Njemačke, SAD-a, Švicarske te susjedne Bosne i Hercegovine.

Dinamo je odnedavno otvorio i kanal veleprodaje, pa su, uz fan shop u Maksimiru, Dinamovi artikli dostupni još i na 13 lokacija partnera – 8 trgovina u Zagrebu, zatim u Zaprešiću, Puli, Slavonskom Brodu te dva prodajna mjesta u susjednoj Sloveniji.

U Dinamu su jako zadovoljni prodajom u fan shopu, a svojim navijačima nastoje ponuditi uvijek nešto novo pa je tako asortiman modrih suvenira sada bogatiji za 50-tak novih artikala.