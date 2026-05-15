Drama u Prvoj NL: Tri kluba s vrha mogu završiti sezonu s istim brojem bodova!

Lider Prve NL izgubio je na domaćem terenu od Cibalije 3:2 i tako propustio priliku dodatno se približiti potvrdi plasmana u SuperSport HNL.

Računica je sljedeća: Rudeš ima 59 bodova, Cibalia 54, baš kao i Sesvete, koje imaju utakmicu zaostatka. Time je postao moguć jedan jako zanimljiv scenarij koji, doduše, nije pretjerano izgledan.

Ipak, moguće je da sve tri momčadi završe sezonu na istom bodovnom kontu od 60 bodova. Ako Rudeš u posljednja dva kola skupi jedan bod protiv Dugopolja i Sesveta, a Sesvete skupe šest bodova (dvije pobjede i poraz), izjednačeni su. Tu je i Cibalija kojoj bi trebale dvije pobjede u posljednje dvije utakmice.

Takav scenarij značio bi da bi se stvorio tzv. trokut, odnosno mini-tablica, gdje bi momčad s najboljim međusobnim omjerom između tri kluba prošla dalje. Ako i taj parametar bude jednak, pravilnik nalaže da se momčadi ravnaju po gol-razlici. Teško da ćemo gledati takav scenarij, ali sama činjenica da je on moguć pokazuje koliko je sezona neizvjesna.