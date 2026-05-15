nevjerojatan scenarij

Drama u Prvoj NL: Tri kluba s vrha mogu završiti sezonu s istim brojem bodova!

M.Š

15.05.2026 u 19:08

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Prava drama odvija se na vrhu Prve NL u kojoj se trenutačno tri kluba bore za plasman u SHNL.

Lider Prve NL izgubio je na domaćem terenu od Cibalije 3:2 i tako propustio priliku dodatno se približiti potvrdi plasmana u SuperSport HNL.

vezane vijesti

Računica je sljedeća: Rudeš ima 59 bodova, Cibalia 54, baš kao i Sesvete, koje imaju utakmicu zaostatka. Time je postao moguć jedan jako zanimljiv scenarij koji, doduše, nije pretjerano izgledan.

Ipak, moguće je da sve tri momčadi završe sezonu na istom bodovnom kontu od 60 bodova. Ako Rudeš u posljednja dva kola skupi jedan bod protiv Dugopolja i Sesveta, a Sesvete skupe šest bodova (dvije pobjede i poraz), izjednačeni su. Tu je i Cibalija kojoj bi trebale dvije pobjede u posljednje dvije utakmice.

Takav scenarij značio bi da bi se stvorio tzv. trokut, odnosno mini-tablica, gdje bi momčad s najboljim međusobnim omjerom između tri kluba prošla dalje. Ako i taj parametar bude jednak, pravilnik nalaže da se momčadi ravnaju po gol-razlici. Teško da ćemo gledati takav scenarij, ali sama činjenica da je on moguć pokazuje koliko je sezona neizvjesna.

Standings provided by Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
što će odlučiti?

što će odlučiti?

Mateo Kovačić napušta City? Ima ponudu koja bi mu mogla potpuno promijeniti karijeru
prva nl

prva nl

Tko ulazi u SHNL? Borba za vrh zakomplicirala se u golijadi
radi se punom parom

radi se punom parom

Pogledajte kako napreduje kamp Vatrenih u Velikoj Gorici: HNS objavio nove fotografije

najpopularnije

Još vijesti