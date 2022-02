Dinamo je odradio još jedan fantastičan posao; važan igrač 'modrih' ostaje na Maksimiru do 2028.

Sjajni mladi lijevi bek, stoper, vezni igrač, Dinamov univerzalac Bartol Franjić (22), potpisao je novi ugovor do 2028. godine! Prošao je kompletnu Dinamovu školu, pod paskom maksimirskih trenera unutar klupske akademije nalazi se još od svoje osme godine...

'Ovaj potpis i produženje ugovora smatram velikom nagradom za sve ovo što sam do sada napravio u Dinamu, i ja kao pojedinac, ali i svi mi zajedno kao momčad. Odrastao sam u plavom dresu, stigao sam ovdje sada već davne 2008. godine, doživio stotine prekrasnih trenutaka i samim time ovaj me dan još više veseli. Veliki trenutak i velika čast za mene, ali i poticaj da dalje nastavim naporno i predano raditi. Vjerujem da će se moj trud još više isplatiti i vjerujem u dobre rezultate momčadi do kraja ove sezone, prije svega u obranu naslova prvaka', rekao je Bartol Franjić (22) po potpisu ugovora.