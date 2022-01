Trener Dinama oglasio se nakon velike pobjede protiv Rijeke te otkrio što se dogodilo s nesretnim Perićem...

U derbiju 21. kola Hrvatski Telekom Prve lige Dinamo je na Maksimiru svladao Rijeku 2:0. No, u redovima 'modrih' svi su se zabrinuli kad je u 53. minuti utakmice Dino Perić morao napustiti igru

'U samom početku Perić je dobro usmjeravao igru prema naprijed, Mišić i Ademi su dobro kontrolirali sredinu pa smo mogli igrati preko te lijeve strane više nego preko desne. Oršić je bitan za sve nas, već sada se sa svojim igrama upisao u Dinamovu povijest. I navijačima i svima to znači. To je samo jedan od pokazatelja gdje želimo ići i kakvu momčad imati. Debi Bočkaja? Pero je bio dobar, prvo poluvrijeme čak jako dobar, puno nam je toga donio prema naprijed. Ma kada se do kraja usklade i povežu glave njega i Oršića u situacijama u kojim lovimo širinu, to će izgledati još bolje. Uostalom, to nam je bila i ideja, zbog toga smo doveli Bočkaja', kaže Kopić koji je otkrio i kakva je to ozljeda zbog koje je Dino Perić morao napustiti teren u 53. minuti utakmice:

'Dobio je udarac u zglob, a onda u nastavku utakmice još krivo stao na taj zglob. Nije ništa dramatično, brzo će doći to u red, glavno da nije neka mišićna ozljeda...'