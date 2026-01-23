SJAJNE VIJESTI

Dinamo dobio pojačanje za utakmicu s Osijekom: Vratio se važan igrač

N.M.

23.01.2026 u 14:11

Ismael Bennacer
Ismael Bennacer Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Bionic
Reading

Dinamo je u četvrtak navečer u sedmom kolu Europske lige s uvjerljivih 4:1 svladao rumunjski FCSB.

Tom pobjedom Dinamo je napravio veliki korak prema prolasku u iduću fazu. No vremena za slavlje nema puno jer brzo dolaze SuperSport HNL obaveze.

vezane vijesti

Već u nedjelju od 17:45 (MAXSport 1) Dinamo putuje u Osijek. Tamo će ga na Opus Areni ugostiti posljednja momčad SuperSport HNL-a. Unatoč poziciji na tablici, pred Dinamom je novi težak zadatak.

Izvjesno je da će Dinamo uoči ogleda s Osijekom dobiti važno pojačanje. Ismael Bennacer u potpunosti se oporavio od ozljede i jedan od najvažnijih igrača zagrebačke momčadi mogao bi se naći u početnoj postavi, javlja Index.

Podsjetimo, Bennacer je prije dva tjedna morao napustiti teren tijekom susreta Afričkog kupa nacija između Alžira i DR Konga. Zbog toga je propustio sljedeću utakmicu reprezentacije, dok u europskim susretima nije bio u konkurenciji jer još nije bio registriran. U početku se strahovalo od puknuća, no naknadno je utvrđeno da se radi tek o lakšem istegnuću.

Dinamo je nakon prvog dijela sezone vodeći s bodom više od Hajduka. S druge strane čeka Osijek koji nakon 18 odigranih kola 'drži fenjer' te ga čeka borba za ostanak u nastavku sezone.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SJAJNE VIJESTI

SJAJNE VIJESTI

Dinamo dobio pojačanje za utakmicu s Osijekom: Vratio se važan igrač
PIŠU TALIJANI

PIŠU TALIJANI

Perišić ljutit na čelnike PSV-a: Rekao im je samo jednu rečenicu
GOTOVE PRIPREME

GOTOVE PRIPREME

Gonzalo Garcia komentirao dolazak pojačanja: 'Ne bi bilo fer'

najpopularnije

Još vijesti