Dinamo dobio pojačanje za utakmicu s Osijekom: Vratio se važan igrač

Tom pobjedom Dinamo je napravio veliki korak prema prolasku u iduću fazu. No vremena za slavlje nema puno jer brzo dolaze SuperSport HNL obaveze.

Već u nedjelju od 17:45 (MAXSport 1) Dinamo putuje u Osijek. Tamo će ga na Opus Areni ugostiti posljednja momčad SuperSport HNL-a. Unatoč poziciji na tablici, pred Dinamom je novi težak zadatak.

Izvjesno je da će Dinamo uoči ogleda s Osijekom dobiti važno pojačanje. Ismael Bennacer u potpunosti se oporavio od ozljede i jedan od najvažnijih igrača zagrebačke momčadi mogao bi se naći u početnoj postavi, javlja Index.

Podsjetimo, Bennacer je prije dva tjedna morao napustiti teren tijekom susreta Afričkog kupa nacija između Alžira i DR Konga. Zbog toga je propustio sljedeću utakmicu reprezentacije, dok u europskim susretima nije bio u konkurenciji jer još nije bio registriran. U početku se strahovalo od puknuća, no naknadno je utvrđeno da se radi tek o lakšem istegnuću.

Dinamo je nakon prvog dijela sezone vodeći s bodom više od Hajduka. S druge strane čeka Osijek koji nakon 18 odigranih kola 'drži fenjer' te ga čeka borba za ostanak u nastavku sezone.