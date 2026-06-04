Del Piero stigao u Zadar: Evo što je rekao o hrvatskoj reprezentaciji i talijanskoj sramoti

Među njima je i Alessandro Del Piero, legenda Juventusa, svjetski prvak s Italijom iz 2006. godine te danas jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica u nogometu.

Talijan se tijekom razgovora za Večernji list osvrnuo na činjenicu da njegova reprezentacija ponovno neće igrati na Svjetskom prvenstvu.

Na pitanje o novom izostanku Italije s Mundijala Del Piero je odgovorio u svom prepoznatljivom stilu. 'Što, nisu nas pozvali? Haha.'

Potom je ipak ozbiljnije progovorio o situaciji u kojoj se nalazi talijanski nogomet.

'Poprilično me sram. Već treće Svjetsko prvenstvo. Čudan je osjećaj, razmišljajući o prošlosti. Ali umjesto da gledamo u prošlost i pričamo kako smo dobri bili. Moramo krenuti naprijed i nositi se sa situacijom u kojoj smo sad, koju nitko ne želi vidjeti. Usred toga smo ipak osvojili Europsko prvenstvo. To je bilo čudno, ali mi obično radimo čudne stvari. Kad se sjetim 2006., bili smo u vrlo teškoj situaciji. Nadam se da smo na tom tragu - da iz teške situacije izađemo bolji.'

'Hrvatska može ponovno iznenaditi svijet'

Del Piero je govorio i o Hrvatskoj, koja na Svjetsko prvenstvo dolazi nakon srebra iz 2018. i bronce iz 2022. godine.

'Za mene je to upitnik, ne zato jer ne vjerujem u kvalitetu momčadi, nego zato što su već došli do finala kad to nitko nije očekivao. To što govorim je način izražavanja poštovanja. Ova zemlja, ova momčad i ovaj Savez su već ostvarili nevjerojatne rezultate kad razmišljate o veličini države i veličini igrača. Nevjerojatno je to što rade. Ne samo u nogometu, ali pričamo o nogometu. Imaju snagu ponovno iznenaditi svijet.'