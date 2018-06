Davor Šuker upozorava na jednu veliku opasnost; dotakao se hrvatskog izbornika i rotacije igrača

Nakon slavlja protiv Islanda i nove, treće po redu pobjede Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, jedna od najsretnijih osoba bila je svakako predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker. Ozarena lica s velikim osmijehom spustio se tribina rostovske Arene kako bi s novinarima podijelio svoju sreću. Uostalom, kako ne bi bio sretan kad se igrači bore svim srcem

'Kroz povijest, kad bi se napravila mala rotacija, iako ja ne volim dijeliti momčadi na A i B ekipu, ipak treba reći kako je to reprezentacija Hrvatske. No, ono što je najvažnije jest činjenica kako smo pokazali svima da nema kalkulacija u ovoj utakmici', dodao je Šuker kojeg u Rusiji prepoznaju na svakom uglu.

Onda je zastao i poslao svim jasnu poruku. Od medija do navijača:

'Molio bih vas da ne podižemo ljestvicu, da ne pišete o Sočiju (četvrtfinale, op.a.), jer prije imamo Nižnji Novgorod. Danska je ekipa, ali da ih ne uvrijedim, vrhunska momčad, koja ima jedan dobar blok. I mislim da će biti teška utakmica i tko će više uložiti truda i znoja na sredini terena, taj će odnijeti pobjedu. Nadam se da će to biti Hrvatska.'

Svakako treba podsjetiti kako se Davor Šuker proslavio baš protiv Danske. Njegov gol Peteru Schmeichelu na Euru 1996. godine jedan je od najljepših u povijesti kontinentalnog natjecanja. S osmijehom je prihvatio podsjetnik, ali nije se želio vraćati u povijest.

'Ova Danska je došla tiho i ponizno, igraju i prolaze. To treba slijediti, ali i oni će sigurno imati svoju šansu, samo im je mi ne smijemo dati. S onim presingom kao protiv Argentine, i vjerujem da će svi igrači, a sad sam bio u svlačionici, dati svoj maksimum, na čelu s izbornikom Dalićem. Imamo veliku pozitivnu energiju, od svih gradova u kojima smo bili i gdje su nas podržavali naši navijači, do gradova od Dubrovnika do Osijeka', upozorava iskusni Šuker koji je u karijeri odigrao puno velikih utakmica.