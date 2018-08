Dario Šarić kao dobri div: S prijateljima digao automobil i pomogao nepoznatoj ženi

Hrvatski košarkaški reprezentativac i igrač 'sixersa' slovi kao igarč velikog srca, a što potvrđuje i priča jednog običnog građanina

4.6.2018. godine, Centar Zagreba. Priča koja pokazuje kakva je Šiši ikona. Moja mater s autom ulazi u prolaz koji je dosta uzak i zapinje s branikom pa je u problemu malo. I naprijed i natrag da ode oštetit će ga jako i nailazi skupina od 5-6 mladih dalmatinaca (to je po naglasku skužila) i jedna djevojka i dečki se ponude ljubazno da podignu auto i isprave ga da ona može samo ravno proći kroz prolaz. Mater je prvo mislila da ju za*ebavaju ali oni mrtvi ozbiljni. I dogovore oni taktiku i plan i podignu auto i isprave ga i odu svojim putem. A mama je tek pred kraj skužila da je to Dario Šarić sa svojom ekipom pa ga je uslikal', piše u objavi na Instagram profilu grupe nba.hoopster.

'Uvijek je ostao isti odnos: mama i sestra, tata i sin, mama i sin, tata i kćer. Nismo se promijenili, nismo poletjeli u oblake. Živimo normalan život i tako smo ga htjeli prikazati, ovo je stvarno jedna iskrena priča', rekao je Dario Šarić prije nekoliko dana povodom pretpremijernog prikazivanja filma u kojem je opisana obitelj Šarićevih.

'Ja sam bila impresionirana jednostavnošću tih ljudi i tog momka koji ima tolike uspjehe iza sebe, a dobar je sin, dobar čovjek, dobar brat, tako skroman. Gledajući fotografije zapazila sam jedan detalj – kada se fotografira s ljudima i s djecom, Dario Šarić se sagne, on ne želi biti veći. On se sa svojih dva metra svaki puta prigne da bi bio isti. To je psihološki detalj s kojim me taj dečko dobio', izjavila je redatljica filma 'Uvik isti' Slavica Šnur, čime su njezine riječi dobile i apsolutnu potvrdu.