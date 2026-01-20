Danski rukometni junaci o drami oko Trumpa i Grenlanda: 'Živimo u čudnom vremenu'

Danska na početku Europskog prvenstva djeluje furiozno i nakon dva kola u potpunosti je opravdala status apsolutnog favorita za osvajanje zlata. Dok na terenu dominiraju, u pozadini rukometnog Eura dansku javnost posljednjih tjedana zaokuplja politička napetost izazvana nastojanjima Donalda Trumpa da preuzme Grenland, najveći otok na svijetu koji pripada Kraljevini Danskoj.

Jedan od najboljih danskih rukometaša, Simon Pytlick, progovorio je o toj situaciji i ulozi reprezentacije u trenucima opće nesigurnosti.

‘Čudno je i teško vrijeme u kojem živimo. Kad pratiš vijesti, puno je toga crnog i teškog za probaviti. Čovjek ima ružne misli o svemu što se događa, posebno oko Grenlanda’, rekao je Pytlick za TV 2 Sport.

Ističe da rukomet može biti predah za ljude.

‘Mislim da bi bilo lijepo ako mi možemo biti mali bijeg od svega toga, nešto pozitivno za ljude. Ako uspijemo izmamiti osmijeh na lice, to nam puno znači.’

Pytlick priznaje da mu je i sam turnir svojevrsno utočište, ali naglašava da je važno ostati svjestan stvarnosti.

‘Ne želim biti netko tko je samo u rukometnom balonu i razmišlja isključivo o onome što se događa na terenu. Ono što se zbiva u svijetu je ozbiljno i važno mi je biti informiran, znati što se događa i imati o čemu razgovarati s ljudima.’

Posebno je pohvalio način na koji je Danska reagirala na krizu povezanu s Grenlandom.

‘Mislim da kao država to radimo jako dobro. Smatram da su političari pokazali hrabrost i zrelost. Način na koji su se nosili sa svime, posebno s pitanjem Grenlanda, bio je vrlo inspirativan za nas kao naciju i društvo.’

Slično razmišlja i izbornik Nikolaj Jacobsen, koji je svjestan da reprezentacija u ovom trenutku ima širu ulogu od sportskog rezultata.

‘Sve više postajemo svjesni toga. Drago nam je ako možemo biti svijetla točka u vremenu koje je globalno obilježeno podjelama i nemirom. Zato mi je drago kako moji igrači nastupaju – s lakoćom, radošću i osmijehom.’

Dodao je i poruku s jasnom simbolikom.

‘Ima puno ružnih stvari oko nas i žalosno je da se često ne znamo ponašati korektno i s poštovanjem. Ako ništa drugo, možda barem možemo pokazati kako to izgleda svaku drugu večer u 20.30.’