Daniel Cormier nastavlja s provokacijama; svi čekaju da mu Stipe Miočić napokon odgovori na sve te bahate izjave

Sljedećeg vikenda na rasporedu je UFC-ov meč godine, konačni završetak 'trilogije' između vjerojatno najboljih MMA teškaša svih vremena, Stipe Miočića i Daniela Cormiera...

'Stipe je u krivu. Kaže da je prva borba bila slučajnost, ali ako pogledate vrijeme koje smo on i ja proveli u oktogonu jasno možete vidjeti da sam većinu vremena vodio. To što on govori je ludost, no za mene je dobro čuti takav njegov stav. Čini se da mu je pobjeda dala veliku dozu samopouzdanja, bez razloga mu je otišlo u nebo i to bi mu mogao biti problem. Svatko je mogao vidjeti da sam ga pobjeđivao', kaže Cormier koji je potvrdio kako mu je sraz s Miočićem vjerojatno posljednja borba u karijeri:

'Vjerujem da je to moj posljednji izlazak na borbu u životu. Puno sam toga žrtvovao i mislim da uz sve što se događa u svijetu, trebam biti kod kuće sa svojom trudnom suprugom i dvoje djece. Želim otići kao najbolji na svijetu. Ovo bi trebao biti moj ultimativni trenutak pod svjetlima reflektora.'

Za kraj Cormier nije izdržao, Stipe Miočić mu je 'najdraža tema', provokacije uoči borbe najbolji su način za dekoncentraciju i demoraliziranje protivnika...

'Pobijedit ću ga tako da ću biti najbolji ja, tako što ću biti bolji od Stipe Miočića. Proveo sam s njim do sada 25 minuta u oktogonu i nema dijela mene koji misli da je on bolji od mene. Osjećam da ga mogu pobijediti u svakom aspektu borilačkog sporta. Dok radim svoj posao i držim se plana, on ne može napraviti ništa čime bi me pobijedio. Bit ću ponovno UFC-ov prvak teške kategorije', zaključio je bahati Cormier.