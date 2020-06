Stipe Miočić brutalno odgovorio bahatom Danielu Cormieru i oduševio brojne fanove; bolje od ovog mu nije mogao spustiti

Stipe Miočić na svojem je Instagramu slikama i jasnom porukom odgovorio bahatom Danielu Cormieru i tako najavio njihov treći meč

Američki borac hrvatskih korijena Stipe Miočić će 15. kolovoza ove godine braniti titulu UFC-ovog prvaka protiv Daniela Cormiera. To će biti njihova treća borba. Trenutno je 1:1, a fanovi diljem svijeta jedva čekaju da vide kome će pripasti konačni obračun. Treći meč će se održati u Las Vegasu u Apex kompleksu čiji je kavez manji nego u ostalim dvoranama.

'Sviđa mi se što se borimo u Apex dvorani. Ta stara noga će biti odmah ispred mene da je mogu zgrabiti. Ako želite gledati borbu od 25 minuta na nogama, to neće biti to. Nadam se da Stipe ima tenisice za hrvanje jer to ga čeka u tom malom kavezu. Što je, tu je, oprosti', poručio je samouvjereni Cormier prije nekoliko dana pa dodao i opravdanje zašto se u prošlom meču nije mogao hrvati:

'Imao sam problema s leđima. Počeo sam trenirati pet mjeseci nakon operacije, a s Miočićem sam se borio nakon osam. No, sada mogu hrvati', rekao je Amerikanac.