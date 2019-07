Daniel Cormier se razbacuje bahatim izjavama; naš Stipe Miočić mu sarkastično odgovorio

UFC-ov prvak teške kategorije Daniel Cormier smatra kako Stipe Miočić ne posjeduje kvalitetu i vještine potrebne da ga porazi u njihovom revanšu koji će sljedećeg mjeseca predvoditi UFC 241 PPV event

Cormier je svjestan da će Miočić koji je na revanš strpljivo čekao godinu dana u novom posjetu Octagonu biti bolji, ali jednostavno ne vjeruje kako je američko-hrvatski borac dovoljno dobar da uzme naslov svjetskog prvaka natrag u svoje vlasništvo, piše Fight Site.

'Ja razumijem da će Stipe ovaj put biti bolji. Ali kada razmišljam o borbi i to malo vremena što smo se već borili prije... jednostavno mislim da on nije dovoljno dobar da me pobijedi. Zaista to mislim. Mislim da je dobar prvak, mislim da je dobar borac, ali jednostavno nije dovoljno dobar da me pobijedi. Nije bitno hoće li to biti 25 minuta, ili dvije runde. Ja ću i dalje dobiti tu borbu', samouvjereno je izjavio Cormier.