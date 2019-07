Miočić mu je gotovo slomio duh, ali on se vratio zastrašujućim pobjedama te otkrio ključnu stvar povratka

Iako mu UFC ne može garantirati izazivačku pozciju broj jedan u ovom trenutku, Francis Ngannou je novim nokautom, onim protiv bivšeg prvaka Juniora dos Santosa, definitivno izborio taj status

'Razlika ove tri posljednje borbe, u odnosu na ranije je bila ta što se ponovno zabavljam. Pronašao sam ponovno sam sebe', objašnjava Kamerunac i dodaje:

'Nakon dva uzastopna poraza pokušavao sam shvatiti što ja to uopće radim. Tada sam shvatio da na početku karijere uopće nisam htio biti MMA borac. Nisam očekivao da ću doći do nivoa da budem profesionalni MMA borac. Ali kako sam se tako dobro zabavljao na treninzima, pomislio sam - 'Idemo to odraditi!'. Tako je sve započelo.'