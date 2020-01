Dani Olmo se emotivnim videom oprostio od Maksimira: 'Zagreb, Dinamo i Hrvatska su moj dom, ovo nije zbogom...'

Dani Olmo se videom na svojem Instagramu oprostio od navijača i svojeg donedavnog kluba Dinama

Olmo je ostavio dubok trag u Dinamu u kojem je došao i do A reprezentacije Španjolske, a koliko god će on nedostajati navijačima i svima u klubu, toliko će i Dinamo nedostajati njemu. Za kraj se oprostio dirljivim videouratkom na svojem Instagram profilu.

'Sjećam se kada sam došao u Zagreb prije pet godina s osmijehom djeteta koje je sanjalo da će postati nogometaš i odabrao Dinamo za svojeg suputnika na tom putovanju. To je bila najteža odluka u mojem životu. S tek 16 godina ostaviti jedan veliki klub, obitelj i prijatelje... Ali nisam se okretao. Naučili su me da uvijek gledam naprijed', rekao je Olmo pa nastavio:



'Našao sam novi veliki klub, nove ciljeve, nove prijatelje i izazove. Novi dom. To je za mene Dinamo, Zagreb i Hrvatska. Tako sam se ovdje osjećao. Poštovao sam vas pod prvog dana i vratili ste mi to emocijama. Za sve to, zahvaljujem!', rekao je Dani.



Za kraj videa je izdvojio i posebne zahvale.



'Navijači Dinama su danas moji navijači jer Dinamo je uvijek u srcu moja momčad. Svim zaposlenicima kluba hvala za uslugu i pomoć od prvog dana. Svom tehničkom osoblju, od oružara do trenera, hvala Vam! Hvala svim igračima, prijateljima van svlačionice i u njoj. Pomogli ste mi postati Dani Olmo koji sam danas. Nije zbogom jer ne odlazi onaj tko ostavlja dio srca, a dio mojeg će uvijek biti s vama. Nema predaje! Samo Dinamo!', zaključio je Olmo.