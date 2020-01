Izgleda da im je Olmo itekako potreban: RB Leipzig 'pao' kod Eintrachta i dao šansu Bayernu da se opasno približi

U predvečerje dolaska Dinamovog nogometaša Danija Olma u vodeći klub Bundeslige Leipzig je u gostima kod frankfurtskog Eintrachta izgubio s 0:2 u 19. kolu Bundeslige

Eintracht je poveo u 48. minuti prekrasnim golom Francuza Almamyja Tourea . On je s ruba 16-erca fantastičnim poluvolejom zatresao mrežu, a pobjedu je u sudačkoj nadoknadi (90+4) potvrdio srpski igrač Filip Kostić.

Hrvatski reprezentativac Josip Brekalo je za Wolfsburg igrao do 63. minute, a tada ga je zamijenio švicarski napadač Admir Mehmedi, koji je pet minuta kasnije pogodio za vodstvo. Mehmedi je oštro ubacio u peterac, ali zbog loše procjene golmana lopta je završila mreži. No, uslijedio je preokret i Hertha je golovima Jordana Torunarigha (74) i Dodija Lukebakija (90) došla do pobjede 2:1.

Borussia Monchengladbach je kod kuće protiv slabašnog Mainza gubila s 0:1, ali je uspjela preokrenuti rezultat i slaviti s 3:1. Dvostruki strijelac bio je Francuz Alassane Plea (24, 76), a jedan pogodak dodao Florian Neuhaus (88).