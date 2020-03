Dane u izolaciji Dario Šarić krati treninzima u teretani maštajući o Olimpijskim igrama: Obavim trening da ostanem u kakvoj-takvoj formi, ali...

Hrvatski košarkaški reprezentativac Dario Šarić javio se iz Phoenixa i progovorio o aktualnoj situaciji uzrokovanoj pandemijom koronavirusa, svojoj sezoni, budućnosti, hrvatskoj reprezentaciji...

'Nema zajedničkih treninga, rekli su nam da ostanemo kod kuće, pošto ja imam neku teretanu ovdje u sklopu zgrade obavim svaki dan neki trening da ostanem u kakvoj-takvoj formi. Bilo bi čudno da počnemo igrati utakmice bez ijednog treninga, posebno timskog, očekujem da ćemo u nekom periodu početi trenirati. Sad kad, što i kako ne znam stvarno...', kazao je u razgovoru za HRT Dario Šarić. Sezona je prekinuta, nikome nije do košarke dok epidemija ne prođe, a Dario otkriva kakvo je stanje s ostalim hrvatskim košarkašima u NBA ligi.

'U kontaktu sam dosta sa svima, svi se čujemo, pogotovo sada s obzirom na ovu situaciju, razmijenili smo neka naša mišljenja. Što se tiče igre, Bojan (Bogdanović) ima odličnu, savršenu sezonu, igra sjajno, Ivica (Zubac) igra dobro, Žižić kad dobije priliku reagira kako treba, drago mi je radi Dragana (Bendera) da je dobio priliku u Golden Stateu i da je odigrao par dobrih utakmica. Mario (Hezonja) odigra isto dobro kad dobije svoje minute, tako da imamo dobar potencijal, dobre igrače. Porazgovaramo dan prije utakmice, na samom susretu i saznamo neke nove informacije', kaže Šarić koji je prokomentirao i naše šanse za plasman na Olimpijske igre. Protivnici su Brazil i Tunis, a onda kasnije Rusija, Njemačka ili Meksiko? Igra se u Splitu, kad i ako raspored to dopusti...

'Dobro je što se taj turnir igra u Splitu i mislim da će to biti odlično organizirano i da ćemo imati sjajnu publiku. Što se tiče same skupine, situacija je dobra, nismo dobili nekog iznimno jakog protivnika, recimo Grčku koja je snažna, ili Srbiju koja je recimo nivo iznad nas. Sa svim ovim drugim ekipama se može igrati, možemo sve pobijediti, nadam se da ćemo biti u formu kada dođe vrijeme za to i da ćemo uz pomoć publike opet izboriti Olimpijske igre', uvjeren je Dario Šarić koji se osvrnuo i na dokumentarni film pod nazivom 'Uvik isto' koji prati njegov život u rodnom Šibeniku, tijekom ljetnih mjeseci kada pomaže obitelji... Svi kažu kako se ništa se nije promijenilo njegovim odlaskom u Ameriku: 'Dario je uvik onaj isti...'.

'Pa je, uglavnom sam isti. To može moja obitelj potvrditi, kao i prijatelji koji su oko mene. Svi smo mi zbog istih razloga tu, nisam ja ništa vrjedniji od drugih. To mi je u glavi i s tim se vodim', skromno priznaje naša NBA zvijezda koja na pitanje o ostanku u Phoenixu kaže:

'Teško mi je to reći. Prerano je... Razgovarao sam s drugim igračima, neće se ništa znati do otprilike 1. srpnja, neke konkretne informacije će tada izaći. Sada o tome ne razmišljam, pokušavam igrati što bolje mogu, što se desi, desi se', zaključio je Dario Šarić u razgovoru za HRT.

CIJELI RAZGOVOR POGLEDAJTE OVDJE.