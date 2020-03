Leo Messi, Ivan Rakitić i ostatak društva iz Barcelone doznali su vijest koja im se nikako neće svidjeti...

Predsjednik Španjolskog nogometnog saveza Luis Rubiales odbacio je u utorak mogućnost da zbog eventualnog prekida prvenstva Barcelona postane prvak jer trenutno zauzima vodeću poziciju

'Prvi scenarij je da prvensvto bude odigrano do 30. lipnja, na bilo koji način. Ja to u ovom trenutku ne mogu garantirati. Ja sada ne mogu ništa garantirati. Priča se, da ako ne bude odigrano do tog, da će zvaršiti postojećim stanjem na tablici', rekao je predsjednik Španjolskog nogometnog saveza Luis Rubiales na konferenciji za medije u Madridu.

'No to bi bila strašna nepravda. Sadašnje stanje na tablici neće presuditi o tome tko će biti prvak', dodao je.

Rubiales je rekao da će prvenstvo biti produženo nakon 30. lipnja ako se do tada ne završi.

'Budemo li nakon toga morali iduće prvenstvo početi kasnije, ili u drugom formatu, to ćemo učiniti budu li se svi klubovi složili. To je formula koju smo pronašli', zaključio je.