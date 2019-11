Danas se igraju dvije utakmice Hrvatski Telekom Prve lige; čeka nas neizvjesna borba za ostanak

U 15. kolu Hrvatski Telekom Prve lige danas se sastaju Lokomotiva i Inter (15 sati, Arenasport 1) te Varaždin i Slaven Belupo (17.30 sati, Arenasport 3)

Međusobne utakmice Varaždina i Slaven Belupa lokalni su derbiji, a ova je utakmica ujedno i derbi začelja stoga borbenosti i velike želje za osvajanjem bodova ne bi smjelo nedostajati kod obje momčadi. Varaždin je nakon 14 odigranih kola posljednjeplasirana momčad lige i prijeti mu ekspresan povratak u drugoligaško društvo, no situacija nije još alarmantna budući da Inter, Istra i lokalni rival Slaven imaju tek jedan bod više. U Varaždinu se mogu pohvaliti činjenicom da su pred svojim navijačima pobijedili moćni Dinamo, no bila je to jedina prvenstvena pobjeda za trenera Perkovića kojeg je nedugo potom na klupi zamijenio iskusni Bonačić. Pod Bonačićevim vodstvom Varaždin ne pruža loše izvedbe, ali gotovo isključivo upisuje poraze. U posljednjih je šest službenih utakmica Varaždin upisao pet poraza.

Bonačić se pred lokalnim derbijem požalio na izostanke.

'Razmišljanja nisu optimistična. U posljednjih par dana bolesna su nam tri, četiri igrača i to standardni prvotimci. Imamo problem. Odigrali smo četiri utakmice u 20 dana. Nije to engleski ritam srijeda - nedjelja, ali svejedno je napornije i sada se na sve nesreće nadovezala upala grla zbog čega su četiri igrača sredine terena van pogona. Pred nama je prilika da popravimo što smo uprskali i napravili loše. Općenito dojam može biti neloš, vidi se neki napredak, ali sve je to još siromašno kada nema bodova. Ja sam došao da osvajamo bodove i da se pokušamo dignuti gore. Belupo je nova prilika. Neće biti lako, ali tko je tu mora igrati i mora biti optimist. I ja i igrači vjerujemo da uz dobru igru možemo doći do bodova', kaže trener Varaždina, a donosi Dvoznak.com.

Zbog bolesti posljednjeg tjedna nisu trenirali Kolarić, Težak, Jessie i Đurasek, a Bonačić vjerojatno neće u ovoj utakmici moći koristiti ni Adžića koji ima problem zbog istegnuća lista.