Danac na klupi Tottenhama želi uvesti novo nogometno pravilo

S.Š. / Hina

12.09.2025 u 07:14

Thomas Frank
Thomas Frank Izvor: EPA / Autor: ADAM VAUGHAN
Menadžer engleskog nogometnog premierligaša Tottenhama Danac Thomas Frank (51) predložio je uvođenje 'time outa' za vrijeme utakmica.

'Uveo bih 'time out' u svakom poluvremenu. Iz trenerske perspektive, mislim da bi bilo lijepo imati priliku tijekom utakmice razgovarati s igračima i moći nešto prilagoditi', kazao je 51 godišnji Danac u razgovoru za Bet MGM.

Treneri trenutno ne smiju tražiti službeni 'time out', već upute prenose vičući s aut-linije.

Frank je ovoga ljeta pruzeo Tottenham nakon što je sedam godina vodio Brentford, a prije toga i Brondby i mlađe uzraste danske reprezentacije.

Nakon prva tri kola Tottenham se nalazi na četvtom mjestu sa šest bodova, tri manje od vodećeg Liverpoola.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

