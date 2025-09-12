Danac na klupi Tottenhama želi uvesti novo nogometno pravilo

'Uveo bih 'time out' u svakom poluvremenu. Iz trenerske perspektive, mislim da bi bilo lijepo imati priliku tijekom utakmice razgovarati s igračima i moći nešto prilagoditi', kazao je 51 godišnji Danac u razgovoru za Bet MGM.

Treneri trenutno ne smiju tražiti službeni 'time out', već upute prenose vičući s aut-linije.

Frank je ovoga ljeta pruzeo Tottenham nakon što je sedam godina vodio Brentford, a prije toga i Brondby i mlađe uzraste danske reprezentacije.

Nakon prva tri kola Tottenham se nalazi na četvtom mjestu sa šest bodova, tri manje od vodećeg Liverpoola.