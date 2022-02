Hrvatski izbornik bio je brutalno iskren nakon što je u debiju izgubio od Švedske: Žao mi je, težak je ovo poraz...

Hrvatska košarkaška reprezentacija u kvalifikacijama za plasman na SP 2023. godine ima maksimalan učinak - tri od tri. Ali - poraza. U petak je Hrvatska u Zagrebu izgubila od košarkaške 'velesile' Švedske 70:64, a na izborničkoj je klupi debitirao Damir Mulaomerović

Već u ponedjeljak je uzvrat u Švedskoj...

'Trebamo se regenerirati, niti do sada nismo imali previše vremena, čeka nas put i utakmica u ponedjeljak. Trebamo se dobro odmoriti, analizirati što nije dobro i pokušati to ispraviti do utakmice. Analizirat ćemo, probati sve napraviti za pobjedu u ponedjeljak. Vidjelo se jako dobro na povoj utakmici kolika je prednost Šveđana to što su uigrani. Zaslužena pobjeda Švedske, spretno i sretno. Žao mi je što nismo uspjeli pobijediti tu u Zagrebu. Bit će jako teško u Švedskoj, oni su jako dobri', razmišlja Mulaomerović koji je za kraj otkrio postoji li šansa da se reprezentaciji priključe Kruno Simon i Mario Hezonja:

'Simon je definitivno nedostupan, a čini se da su male šanse i za Hezonju. Bilo bi jako dobro kad di došao, jer njegova kvalitete i visina bi nas napravile boljima, a on bi se dobro uklopio, ali...'