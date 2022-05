[FOTO] Dambrauskas završio na rukama navijača: Ovo je najsretniji dan u mom životu, pogledajte te ljude, ova noć pripada Dalmaciji i Splitu

Viceprvak HT Prve lige i pobjednik SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Da je to netko treneru Hajduka Valdasu Dambrauskasu ponudio u trenutku preuzimanja Bijelih sigurno bi odmah to prigrabio...

Nogometaši Hajduka pobjednici su 31. izdanja SuperSport Hrvatskog nogometnog Kupa nakon što su u finalnom susretu na Poljudu pobijedili Rijeku sa 3:1. Bilo je to sjajno finale i potpuno zaslužena pobjeda splitskog sastava.

Navijači Hajduka su se probili na teren i bacali u zrak igrače pa i samog trenera Valdasa Dambrauskasa i to uz zvukove pjesme Dalmatinac sam...

'Ovo je vjerojatno najemotivniji i najsretniji dan u mom životu. Ovo neću nikad zaboraviti, pa pogledajte što ovim ljidima znači naš uspjeh. Osvojiti trofej nije lako, ovo je zasluga svih u klubu. Borili smo se i ono što je najvažnije vjerovali. Rekao sam svojim igračima da su junaci. Oni to i jesu. Nakon primljenog gola igrali smo kao da se ništa nije dogodilo', reako je Litavac i nastavio:

Ma pogledajte sreću ovih ljudi, sretan sam zbog njih. Naš je zadatak da sljedeće sezone budemo još bolji. Nije lako osvojiti Kup i biti drugi, ali pogledajte ovu feštu. To je to. To je nagrada ua rad. Ova noć pripada Dalmaciji i Splitu', zaključio je Dambrauskas .