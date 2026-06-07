Dalić: Hrvatska u devet godina ima tri medalje. Sve drugo me ne zanima

U posljednjoj provjeri prije puta na Mundijal, Hrvatska je pred punim tribinama u Varaždinu s 2:1 svladala Sloveniju. Nakon 0:2 poraza od Belgije na Rujevici, izabranicima Zlatka Dalića će pobjeda zasigurno dobro doći uoči odlaska na svjetsku smotru.

Vatreni su do vodstva protiv susjeda stigli u 51. minuti kada je s ruba kaznenog prostora lijepo pogodio Luka Modrić. Slovenci su se u utakmicu vratili u 83. minuti. Tada je Andraž Šporar pogodio nakon velike greške Martina Baturine.

Da Hrvatska na Svjetsko prvenstvo ne putuje s gorkim okusom, pobrinuo se Mario Pašalić. On je u trećoj minuti sučeve nadoknade sjajnim udarcem 'probio' Jana Oblaka za slavlje Vatrenih.

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić je nakon utakmice stao pred novinare i dao svoje prve dojmove o utakmici.

'Teška utakmica za nas. Dopustili smo previše šansi. I taj gol što smo primili, rekli smo da se to ne smije raditi. Praktički smo sami sebi dali gol', krenuo je Dalić.

Rekli ste u najavi utakmice da će nastupiti Toni Fruk.

'Trebao je nastupiti, ali nažalost situacija to nije dopustila. Nakon što smo napravili tri izmjene smo imali problema sa stoperima pa utakmica to nije dopustila. Žao mi je zbog toga jer je trebao igrati'.

Livaković je briljirao na golu.

'Znamo koliko je Livaković bitan za našu ekipu. Sjajno je branio, ali brine me što je imao toliko toga za braniti', rekao je Dalić.

Kakvi idemo na Svjetsko prvenstvo?

'Utakmice nisu bile najbolje, rezultatski pogotovo prva. Svi imaju probleme s tim pripremnim utakmicama. Vidjeli smo to što smo željeli vidjeti. Ovo sve do sada je bilo pripremno, sada kreće prava priča. Imamo neke stvari koje želimo popraviti, puno grešaka smo radili. Znamo gdje smo, a sada je na nama da to popravimo i ispravimo. Imali smo ciljeve dati minutažu igračima kao što su Modrić, Kovačić i Gvardiol. Njima treba vremena. Sve u svemu, sve znamo, sve ste vidjeli'.

Kakva je situacija s Kramarićem?

'Meni se ne žali, svaki trening odradi maksimalno. Svaku utakmicu želi igrati. Možda vi imate druge informacije, ha-ha. Bolje mi recite da znam ja', našalio se izbornik.

Odabrali ste da kasnije idemo u SAD za razliku od drugih reprezentacija.

'Svi koji su otišli tamo se žale na vrućinu, terene i sve. Nismo htjeli stvarati sami sebe probleme i čekati prvenstvo tamo. Htjeli smo ostati doma i tako smo procijenili', objasnio je odluku Dalić.

Znate li već sada kojih 11 će istrčati u Dallasu protiv Engleske?

Nisam tip koji odustaje od svojih principa. Hrvatska je u devet godina osvojila tri medalje. Radim onako kako mislim da je najbolje. Iza toga stoje rezultati. Sve drugo me ne zanima i ne bavim se drugim stvarima. Jasno mi je da moramo biti brži, energičniji. Danas je Marco Pašalić to pokazao. Znam da ne mogu sa senatorima iznijeti sav teret, ali složit ćemo ono što je najbolje. Bit će teške, neizvjesne i borbene tri utakmice i treba nam svaki igrač', zaključio je izbornik.