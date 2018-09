Dalić dao najbolji mogući komentar okršaja Portugala i Hrvatske

Zlatko Dalić nakon utakmice s Portugalom naglasio je da se ima što popraviti u igri hrvatske reprezentacije, ali remi nije loš početak novog kvalifikacijskog ciklusa...

Golom Perišića naši su poveli, a Pepe je zatim izjednačio, da bi portugalski napadi u nastavku susreta bili uzaludni i dvoboj je završio remijem. Naš izbornik prekinuo je tako crni povijesni niz, no ne može biti posve zadovoljan.

'Igrali smo koliko smo mogli. Nije lako igrati prvu utakmicu protiv Portugala, dobra je to ekipa, brza momčad. No ima stvari koje moramo popraviti. No, sve ovo je tek selekcija za Europsko prvenstvo i dobro će nam doći da vidimo gdje smo s nekim igračima,' rekao je Zlatko Dalić te se osvrnuo na tijek susreta:

'Portugal je imao veću incijativu, nismo bili dovoljno agresivni u prvom poluvremenu, probleme su nam radili po bokovima, a u drugom smo čuvali bolje loptu, ali prema naprijed smo bili bezopasni. No, bitno je da nismo izgubili i možemo biti zadovoljni današnjim testom.'

Hrvatski strateg potvrdio je također da je Kovačića i Badelja držao u igri cijelu utakmicu kako bi dobili na sigurnosti nakon što nisu igrali mnogo na SP-u, dok ocjenu mogućnosti novih igrača još uvijek ne može dati. Što se pak tiče Domagoja Vide, još nema informacija je li njegova ozljeda ozbiljna.

Dalića i igrače čeka još ozbiljniji test u utorak, kada započinju nastup u Ligi nacija protiv Španolske u Elcheu...