Cvitanović potresen najružnijim trenerskim iskustvom: Osjećam se posramljeno i jadno

Trener Istre Igor Cvitanović teško je podnio poraz 0:7 u dvoboju s Rijekom ove subote te najavio da je spreman odstupiti, ako analiza pokaže da je on krivac za ovakav rezultat...

'Velika isprika svim navijačima Istre i gradu Puli. Ovo je stvarno velika sramota. Osjećam se posramljeno i jadno i rekao sam sad u svlačionici, ako je moja greška, nema problema...,' naglasio je bivši legendarni napadač Dinama svoju spremnost da odstupi, a zatim je dodao:

'Znali smo u pripremi utakmice koja je Rijekina najjača strana i sve je to dobro izgledalo do primljenog gola. Nakon toga, raspad sistema. Ja to ne mogu vjerovati. Nakon dvije dobre utakmice protiv Osijeka i Lokomotive da se ovakav pad dogodi, neshvatljivo mi je.'

'Rekao sam sad i igračima, najlakše je promijeniti trenera i dovesti petog ove sezone, ali valjda postoji negdje i odgovornost među njima. Nadam se da će to shvatiti ozbiljno. Nešto moramo napraviti da se ovakve stvari ne ponove,' zaključio je Cvitanović te priznao da će završna četiri kola HT Prve lige za njegovu momčad biti tek pripreme za dodatne kvalifikacije u kojima će protiv drugoplasiranog s ljestvice drugoligaša u dvije utakmice pokušati obraniti svoj prvoligaški status...