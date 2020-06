Crni dani za hrvatski borilački sport; preminuo još jedan od velikana koji je stvarao pobjednika K-1 turnira

Nakon Branka Cikatića, legendarnog hrvatskog borca, koji nas je napustio u ožujku, splitski sport, posebice broilački ostao je i bez još jednog uglednog člana, Veljka Vetme

naklon do poda

Dovoljno se sjetiti ogromnog uspjeha kojeg je, prije samo tri godine, ostvario Antonio Plazibat osvojivši u Japanu K-1 turnir postavši treći Hrvat nakon Branka Cikatića i Mirka Filipovića kojem je to pošlo za rukom. Pod vodstvom Milivoja Bajića i Veljka Vetme koji su djelovali kao moćan stručni tim Plazibat je nastavio s radom i popeo do samih vrhova, prošle godine bio proglašen najboljim novakom u Gloryju. No iz Ameno gyma potekli su mnogi kickboxing prvaci upravo pod vodstvom Vetme i Bajića, dovoljno je nabrojati imena Dina Tačija, Tomislava Čikotića, Marija Katića.

'Dragi Veljko, hvala ti za sav tvoj doprinos hrvatskom kickboxingu, hvala ti za svakog šampiona kojeg si stvorio i koji su nas proslavili u svijetu. Počivao u miru Božjem i svjetlost vječna svijetlila mu', piše na stranici HKBS gdje se mnoge kolege i sportaši opraštaju od poznatog splitskog trenera.