Šok i nevjerica u Liverpoolu; čak 30 godina čekali su na ovo, iza njih je savršena sezona, a sada će ostati bez svega!

Trebala je to biti slavljenička godina, sezona za povijest, no velika je mogućnost da momčad Liverpoola zbog pandemije koronavirusa ostane bez svega. Na Anfieldu je ovo trenutno veći problem od koronavirusa, ali neočekivanu bi pomoć mogli dobiti od ljutitih suparnika iz Manchestera...

Sve do prije tjedan dana momčad Liverpoola je s trenerom Jürgenom Kloppom na čelu živjela povijesni san. 'Redsi' su do tog 11. ožujka u engleskom prvenstvu imali 27 pobjeda, remi i jedan jedini poraz, gol-razlika je 66:21, fantastičnih plus 45, a prednost ispred drugoplasiranog Manchester Cityja nedostižnih 25 bodova viška... Već se neko vrijeme na Anfieldu, iako je Klopp pokušavao primiriti euforiju, pripremala povijesna proslava. Naime, momčad Liverpoola na titulu prvaka čeka punih 30 godina, još od 1990. godine. Klub koji se voli hvaliti svojom veličinom na Otoku u tih je 30 godina dva puta osvajao Ligu prvaka, još je dva puta igrao u finalu Lige prvaka, a osvojio je i Kup UEFA. No, u Engleskoj nikako 'redsi' nisu mogli na vrh... A nacionalno prvenstvo vrjednije im je i od Lige prvaka!

I sada, kad su pokorili konkurenciju na Otoku, kad su bili na samo dvije utakmice od teoretske potvrde toliko željenog naslova - šok i nevjerica! Prvo ih je tog 11. ožujka Atletico Madrid izbacio iz Lige prvaka te 'redsi' neće braniti titulu, a onda je zbog pandemije koronavirusa prekinuto prvenstvo. I za sada se ne zna kad će se nastaviti... Ako se to ne dogodi u nekom razumnom roku, a UEFA je zatražila da se sva natjecanja završe do 30. lipnja, Liverpool će ostati bez titule! Nacionalni nogometni savezi nadaju se da bi s prvenstvima mogli nastaviti najranije 3. svibnja te bi do kraja lipnja trebali dobiti prvake. Utakmice će se možda zbog koronavirusa morati igrati bez publike, ali bi se ipak igrale. No, što ako se prvenstva ne uspiju dovršiti do kraja lipnja? Jedna od opcija je dodijeliti naslove prvaka momčadima koje su bile prve u trenutku prekida prvenstva ili u potpunosti poništiti natjecanje!

Čelni ljudi engleske Premier lige planiraju tražiti mišljenje svakog od 20 klubova, te će nakon konzultacija koje su planirane za četvrtak 19. ožujka odlučiti što učiniti s ovom sezonom koja je stopirana uslijed pandemije koronavirusa. Nakon što momčadi daju svoje mišljenje trebat će 14 glasova da se ova sezona poništi... I tu nastaje totalni kaos jer Liverpool kao vodeća momčad, koju samo dvije pobjede dijele od naslova prvaka, želi da se natjecanje završi na terenu, dok momčadi poput Bournemoutha, Aston Ville i Norwicha ovu natjecateljsku sezonu žele jednostavno - poništiti. The Mirror piše kako Manchester United namjerava glasati protiv poništavanja sezone što je definitivno iznenađenje uzimajući u obzir suparništvo s Liverpoolom. 'Crveni vragovi' imaju 20 titula prvaka i ako 'redsi' ove sezone potvrde naslov prvaka stići će do 19. titule, ali to neće spriječiti klub s Old Trafforda da glasa za odluku koja ide na ruku ljutitom suparniku.

Realnost je da će svaki klub gledati vlastiti interes te će tako i glasati. Primjer je West Ham čija direktorica Karren Brady traži poništenje jer je londonska momčad dobar dio sezone bila u zoni ispadanja. Predstavnici klubova Premiershipa će u četvrtak održati sastanak nakon kojeg bi se trebalo više znati što će biti s najjačom ligom svijeta i kako će se sve završiti...