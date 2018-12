Cris Cyborg nokautirana u prvoj minuti; Jon Jones se poigrao s nadobudnim Šveđaninom

Jon Jones vratio se na tron i to borbom u kojoj je izgledalo kao da je bez poteškoća savladao Alexandera Gustafssona. Borba je završila prekidom u trećoj rundi čime je Jones ponovno postao UFC prvak poluteške kategorije. Amanda Nunes napravila je iznenađenje godine nokautiravši Cris Cyborg u prvoj minuti njihove borbe, čime je postala dvostruka UFC prvakinja

Nevjerojatno lakoća nastupa ono je što je Jon Jones prezentirao protiv Alexandera Gustafssona i čini se kako je u potpunosti bio iskren po pitanju toga da je u prvu borbu protiv istog protivnika ušao previše samouvjeren i bez da je dovoljno dobro analizirao Gustafssona i njegova najveće kvalitete. Prije svega se tu misli na distancu, koju je Šveđanin u prvoj borbi uspio postaviti i kontrolirati pune tri runde. Ovog puta od tako nečega nije bilo ništa, zapravo niti blizu, budući da se Jones najbolje pripremio upravo na tom polju i od prve sekunde distanca borba bila je ta s koje on doslovno može raditi što hoće, dok je Gustafsson izgledao izgubljeno i bezidejno.

Tako su zapravo protekle prve dvije runde. Jones je držao spomenutu distancu te prema potrebi pogađao, dok je Gustafsson konstantno tražio priliku doći na onu koja njemu odgovara, no bez uspjeha. Kirurški precizno je Jones sve izračunao te je uzeo prve dvije runde, unatoč tome što niti on nije napravio puno, no nije bilo niti potrebe. Fanovi su negodovali zbog nedostatka akcije, ali Jones je radio upravo ono što je bilo potrebno. Na taj način izmorio je Gustafssona, a odmah u trećoj rundi krenuo je drugačije.

Kako piše Fightsite.hr, napao je Jones rušenje te je u njemu uspio, a na podu dolazi u polugard. Neko vrijeme radi iz njega uz blage promjene pozicije, bez previše srljanja te tako Gustafsson ne uspijeva vratiti se na noge. Strpljivo je Jones radio na podu sve dok mu Gustafsson nije dao leđa, a onda su krenuli udarci koje ovaj nije mogao braniti, uskoro su oni postali ubojitiji i došlo je do prekida. Jones je tako vratio pojas prvaka jednom od svojih najdominantnijih pobjeda. Nažalost po fanove, ova borba nije ponudila akcije koliko njihov prvi okršaj. Umjesto toga je dala dominantnog Jonesa i potvrdu koliko je on zapravo fantastičan borac. Unatoč svemu što se događa oko njega, dobro ga je imati nazad, jer on ovom sportu daje jednu drugu dimenziju.

Amanda Nunes uspjela je ono što 20 djevojaka za redom prije nje nije došlo niti blizu. Ne samo da je pobijedila Cris Cyborg, nego je tu istu borkinju, koju su mnogi smatrali nezaustavljivom, nokautirala u prvoj rundi! I to njenoj prvoj minuti! Jednostavno, Cris Cyborg došao je na naplatu njen stil borbe, onaj gdje od prve sekunde kreće naprijed i melje svoje protivnice. Taj je od nje stvorio nezaustavljivu mašineriju, no i mentalno je od nje napravio borkinju koja gori od samopouzdanja toliko da beskompromisno i bez straha ide prema naprijed.

Ovog puta naletjela je na borkinju koja se upravo za to pripremila. Kao što se moglo očekivati, krenula je Cyborg ofenzivno od prve sekunde i Nunes nije imala izbora nego prihvatili brawl koji je ova ponudila. Pogađa tako Cyborg nekoliko udaraca i Nunes je uz ogradu kaveza. Ipak, nije dozvoljavala Amanda da ju tako nešto izbaci iz njene taktike i ritma. Unutar ofenzive njezine sunarodnjakinje, pronašla je Amanda udarac iz kontre, nakon kojeg je Cyborg klonula. Odjednom njen ritam pada i sada je Nunes ta koja ima inicijativu. Sve se preokrenulo i Cyborg je ta koja je u modu preživljavanja. Pokušava to napraviti udarcima, ali Nunes eskivira i pogađa desni kroše točno iza uha, a nakon toga i kombinaciju desnog pa lijevog krošea.

Cyborg je još uvijek na nogama, ali samo do još jedne desne, koja odsjeda točno na bradu te je ona na podu i borba je gotova. Amanda Nunes postala je dvostruka UFC prvakinja, odnosno pojasu bantam kategorije dodala je i ovaj u perolakoj. I to na kakav način, nokautiravši onu borkinju za koju su svi vjerovali da je predobra za ženski MMA i da će njena dominacija vjerojatno potrajati do kraja karijere. Nadamo se revanšu!

UFC 232 – Rezultati

Jon Jones def. Alexander Gustafsson – TKO (R3, 2:02)

Amanda Nunes def. Cris Cyborg – KO (R1 0:51)

Michael Chiesa def. Carlos Condit – SUB (R2 0:56)

Corey Anderson def. Ilir Latifi – jednoglasna sudačka odluka

Alexander Volkanovski def. Chad Mendes – TKO (R2 4:14)