Španjolska u polufinalu! Rezervni golman Belgije poklonio joj je gol za pobjedu u 88. minuti

Belgija je odigrala jako dobru utakmicu protiv jednog od favorita turnira, ali je čvrsta obrana Belgije popustila u 30. minuti kad je Fabian Ruiz natrčao na odbijenu loptu i zakucao je u gol za 1:0.

No, Belgija se do poluvremena vratila. Igrala se 41. minuta kad je Castagne ubacio s desne strane, a Charles De Ketelaere je glavom sjajno pogodio za 1:1.

Španjolska je u nastavku dominirala, ali nije uspjela stvoriti previše izrazitih šansi. Ključan trenutak dogodio se u 71. minuti kad se Thibaut Courtois ozlijedio i morao je izaći iz igre.

Umjesto njega je na gol stao Senne Lammens, koji je u 88. minuti katastrofalno reagirao. Cubarsi je opalio s 20 metara, Lammens je pokušao uhvatiti loptu, ali nije uspio i odbio je loptu ispred sebe.

Na nju je natrčao Mikel Merino, koji je u igru ušao samo dvije minute ranije, i zakucao je u gol za 2:1. Belgija je u sedam minuta nadoknade pokušala izjednačiti, ali nije uspjela i Španjolska je ušla u polufinale.

Protivnik će joj biti Francuska u Dallasu 14. srpnja.