Ćorić neće dobro spavati ove noći: U najluđem meču Roland Garrosa prokockao pobjedu

U dvoboju 3. kola Roland Garrosa hrvatski tenisač Borna Ćorić ove subote izgubio je od Jana-Lennarda Struffa u pet teških setova te tako propustio priliku izboriti okršaj s Novakom Đokovićem u osmini finala...

Bio je to dvoboj koji je dobro započeo za Bornu koji je prvu dionicu igre pobijedio osvojio rezultatom 6:4, no zatim se stanje zakompliciralo. U drugom setu Struff je uzvratio sa 6:1, a iako je Ćorić u trećem ponovo sa 6:4 došao do prednosti, ipak je dvoboj otišao u peti, nakon što je Nijemac u četvrtom bio bolji u 'tie-breaku'.

U petom setu Ćorić je bio taj koji je napravio 'break' kod 2:2, ali Struff je odmah uzvratio. Kod 4:4 naš je tenisač imao novu loptu za obrat, no nije je realizirao. Kod 6:6 ponovo je dobio tri 'break' prilike, iskoristio je treću i servirao za pobjedu, no hrabri Nijemac uzvratio mu je istom mjerom, na oduševljenje punih tribinaa, a kod 8:7 imao je 0-30 na servis Borne. Nije to iskoristio, ali jest kod 10:9, kada je svoju prvu meč loptu pretvorio u pobjedu nakon četiri i pol sata igre.

Bio je to njihov peti međusobni okršaj, a sada je Struff taj koji ima tri pobjede i dva poraza.

U sljedećem kolu Struff će igrati protiv prvog igrača svijeta Novaka Đokovića koji je ove subote bez problema pobijedio Talijana Carusa sa 6:3, 6:3, 6:2.

Roland Garros, osmina finala:

Ćorić – Struff 6:4, 1:6, 6:4, 6:7(1), 6:4, 9:11