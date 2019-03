Ćiro priznao u kakvoj je zabludi bio oko Olma i otkrio koga smatra zaslužnim za uspjeh Dinama

Legendarni trener Miroslav Blažević naglasio je kako smatra Nenada Bjelicu ključnim čovjekom u procvatu Dinama ove sezone te da ga je Dani Olmo o kojem nije imao neko mišljenje demantirao na travnjaku...

Ćiro je zatim ostvario i povijesni podvig na čelu hrvatske reprezentacije kada je s njom osvojio broncu 1998. godine, a u danima kada naš nogomet ponovo proživljava slične uspjehe s ponosom se osvrnuo na aktualnosti za televiziju N1.

'Dinamo je postao jedan značajan faktor u europskom nogometu. Bio sam znatiželjan vidjeti je li ova ekipa konkurentna i pokazali su da jesu. Imamo puno razloga da budemo ponosni na njih. Evidentno je da je i reprezentacija pokazala put. Nezgodno je da nam klubovi budu anonimni, a vi ste šampioni svijeta. Česitao bih Bjelici jer je znalački posložio ekipu kojoj se može vjerovati,' izjavio je Miroslav Blažević pa nastavio:

'Bjelica je odličan trener. On je psiholog, da to nije ne bi nikad mogao ostvariti ovakvo jedinstvo. Za ovakav Dinamo je najzaslužniji Bjelica. Napravio je respektabilnu ekipu i ima kvalitetu da afirmira i one koji su po strani.'

Zanimljivo, Ćiro je bio jedan od onih koji nisu vjerovali u Dinamov projekt Danija Olma.

'Olmo je pravi primjer trenerima da ne donose rano odluke. Ni ja nisam vjerovao u tog dečka. Kad su ga doveli iz Barcelone pravili su pompu oko toga, mislio sam 'Kakvi su ovo folovi'. Demantirao me.'

Trener svih trenera, kako mu tepaju ljubitelji nogometa također je uvjeren u siguran prolazak Hrvatske na Euro 2020. i otkrio je da mu je Zlatko Dalić dobar prijatelj, no nikad aktualnom izborniku ne dijeli nogometne savjete.

