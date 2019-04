Čiliću prijeti strmoglavi pad: Ako se ne trgne na turnirima koji dolaze, potpuno će potonuti

Marin Čilić upisao je ovog četvrtka u Budimpešti svoj šesti poraz sezone čime se nastavila njegova velika kriza karijere. Ako se ne trgne na zemljanim i travnatim turnirima koji slijede, neće više biti među 20 najboljih na svijetu…

Ovog četvrtka u meču protiv Urugvajca Pabla Cuevasa doživio je svoj četvrti poraz u nizu i ima katastrofalan omjer pobjeda i poraza 4-6 u ovoj kalendarskoj godini.

Ako gledamo bodove osvojene samo u 2019. godini, Marin Čilić nalazi se na 82. mjestu ljestvice, a upravo mu takav pad prijeti i na onoj službenoj ako se uskoro ne trgne.

Naime, Čilić u sljedeća dva mjeseca ima više od tisuću bodova koje mora braniti prije Wimbledona, a ako nastavi gubiti, ispast će iz kruga najboljih 20 igrača svijeta i možda uskoro više neće biti niti nositelj na velikim turnirima.

Ključan će biti turnir u Rimu gdje brani polufinale, kao i Ronald Garros u kojem je prošle sezone igrao četvrtfinale, a posebno Queens u kojem brani naslov osvojen pobjedom protiv Novaka Đokovića.

Do Wimbledona Marina čeka mnogo izazova i mora početi pobjeđivati ako ne želi dramatično potonuti. Imao je određenih problema s ozljedom koljena, no prije svega je razlog krize gubitak forme i previše pogrešaka tijekom mečeva.

U svakom slučaju, ovako dugu krizu Čilić nije imao otkad se probio u krug najboljih na svijetu i osvojio US Open 2014. godine. Ne bi bio prvi slavni igrač koji je u jednom trenutku potonuo duboko na ljestvici. Dogodilo se to Agassiju, Ivaniševiću, Wawrinki i Murrayju, no teško se zatim vratiti u vrh i bolje bi bilo spriječiti takav scenarij…