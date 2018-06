Čilić sredio svoju 'staru mušteriju' Querreya, u polufinalu ga čeka Kyrgios

Treću godinu zaredom i peti put u karijeri najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić probio se do polufinala na ATP turniru serije 500 u londonskom Queen's Clubu, gdje je u petak u četvrtfinalu nadigrao Amerikanca Sama Querreyja 7-6 (3), 6-2

Bila je to šesta pobjeda Čilića u isto toliko dvoboja s 30-godišnjim Amerikancem, a peta na travnatoj podlozi. U izjednačenom prvom setu Čilić je prvi izborio priliku za osvajanje prve dionice meča, ali je Querrey spasio set-loptu u desetom gemu. To je ujedno bila i jedina prilika za 'break' u prvom setu. Amerikanac je bolje otvorio odlučujući gem prvog seta i poveo sa 2-0, no Čilić je odgovorio osvajanjem sedam od sljedećih osam poena i tako stvorio početnu rezultatsku i psihološku prednost.