Čilić na svojim omiljenim turnirima oživljava karijeru: Još nije kasno za spasiti sezonu…

Nakon niza razočaravajućih rezultata u 2019. godini Marin Čilić pobjedom protiv velikog talenta Felixa Auger-Alliasimea najavio je da bi ipak mogao ovu sezonu završiti na puno bolji način na turnirima na kojima je ostvario svoje najveće uspjehe u karijeri…

Čilić možda više nije prvi hrvatski reket, no ne treba ga prerano otpisivati. Naime, turniri na kojima je zabilježio najveće uspjehe u karijeri u 2019. godini tek dolaze i daju mu šansu vratiti se u teniski vrh.

Nastup Marina ovog tjedna na ATP 500 turniru u Washingtonu lagano budi nadu, jer uspio je lako pobijediti jednog od najvećih talenata današnjice, Kanađanina Felixa Augera-Aliassimea.

Čilić bi ovog tjedna napokon mogao zaraditi pristojan broj ATP bodova, a onda ga čekaju nastupi u Montrealu, Cinciannatiju i na US Openu, njemu omiljenim turnirima.

Upravo US Open kojeg je osvojio 2015. godine i ATP 1000 turnir u Cincinnatiju na kojem je slavio 2016. godine su i najveći uspjesi u Marinovoj karijeri pa ne bi bilo iznenađenje da na njim ponovo ostvari dobar rezultat, s obzirom na podlogu koja najbolje odgovara njegovoj igri.

Dakle, samo na američkoj turneji u igri je čak 4500 bodova koji mogu u potpunosti preokrenuti sezonu i Čilić zna što mu je činiti. Prvi cilj svakako mu je preskočiti Bornu Ćorića i ponovo postati najbolji Hrvat, a onda se možda približiti desetorici najboljih i do kraja sezone postati kandidat čak i za mjesto na završnom turniru u Londonu. No, sve je to još daleko, treba prvo u Washingtonu otići do same završnice i pokušati osvojiti turnir…