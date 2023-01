Cibona teško do pobjede u Zaboku; 'Vukovi' se izvukli usprkos katastrofalnoj trećoj četvrtini

Košarkaši Cibone svladali su domaći Zabok sa 86-80 (26-20, 28-19, 12-28, 20-13) u prvoj utakmici 17. kola HT Premijer lige

Na poluvremenu utakmice u Zaboku ništa nije dalo naslutiti da bi pobjednik mogao biti odlučen u dramatičnoj završnici, jer je Cibona imala 15 koševa prednosti (54-39). No, Zaboćani su u trećoj četvrtini ubacili 28 poena, a primili samo 12 te po prvi put na utakmici poveli u 29. minuti (67-66).

Cibona je na sredini zadnje četvrtine ponovno stvorila osjetniju prednost (78-70), ali su se domaći serijom 8-0 ponovno vratili do izjednačenja, a kod 80-80 su imali i napad za vodstvo u 38. minuti. No, Garrett je blokiran, a Zabočani su do kraja utakmice ostali bez ubačaja pa je Cibona slavila sa 86-80.