Chelsea želi Lepinjicu, ali Rijeka je očekivala više milijuna eura; Dinamo ne pušta Majera u CSKA, ali želi tinejdžera iz Argentine

Početkom zimskog prijelaznog roka osim eksponiranog Danija Olma iz Dinama, radi se i na transferima nekoliko mladih igrača iz Hrvatski Telekom Prve lige, ali spominju se i dolasci nekih manje poznatih mladih igrača u Hrvatsku

No, zasad je sve stalno na interesu jer navodno je Chelsea u prvoj ponudi ponudio između tri i četiri milijuna eura što ne zadovoljava čelnike Rijeke. Navodno su i prije dali do znanja zainteresiranim klubovima da ga neće pustiti ispod pet milijuna eura.

Ipak je riječ o mladom igraču koji dominira zbog svoje visine od 190 cm i koji može pokrivati nekoliko pozicija, od središnjeg veznog igrača pa do defenzivnog i ofenzivnog veznog sve do stopera i kojeg ugovor za Rijeku do ljeta 2024. godine.

Dolazi iz prave sportske obitelji; njegov otac Dragan igrao za Osijek te kratko za Dinamo dok je majka Marinela Foško bila talentirana atletičarka u disciplini skok u vis. Sve to jako dobro znaju skauti koji ga prate, no čelni čovjek Rijeke Damir Mišković treba novac za mirnu sezonu i možda na koncu ipak spuste cijenu.

Što se Dinama tiče sve se vrti oko 21-godišnjeg Danija Olma za kojeg su interes pokazali moćni europski klubovi poput Barcelone i Real Madrida, ali isto tako se radi na dovođenju nekoliko mladih igrača. Tako se iz menadžerskih krugova može doznati da prate 17-godišnjeg Argentinca Matiasa Godoya, krilnog napadača koji je pokazao da je klasa na Juniorskim Copa America turnirima s argentinskom reprezentacijom (uzrast do 15 i 17 godina).

O tom igraču – trenutačno članu drugoligaša Atletico Raffaele - te interesu klubova iz Europe, uključujući Dinamo, pišu i mediji u Argentini. Navodno bi ga Dinamo mogao dobiti za dva milijuna eura, ali problem bi klubu iz Maksimira mogao biti i interes puno poznatijih klubova kao što su Inter, AC Milan, Chelsea,

No, postoji i mogućnost da Dinamo ostane bez jednog mladog igrača, ali ne trajno. Naime, sve se više u nogometnim krugovima govori kako moskovski CSKA želi 21-godišnjeg Lovru Majera koji je očito, nakon što se Nikola Vlašić pokazao kao pun pogodak, igrač po njihovu ukusu.

No, navodno je zapelo oko uvjeta. CSKA želi dovesti Majera na posudbu, a tek nakon toga su spremni otkupiti njegov ugovor, no u Dinamu su to navodno odmah odbili tako da bi se pregovori mogli produžiti. Nema sumnje kako čelnici Dinama čekaju kako će završiti priča oko Danija Olma na kojem mogu jako dobro zaraditi, a u tom slučaju Majer bi imao puno više minuta i prostora za dokazivanje čime bi mu vrijednost značajno porasla. Ipak je riječ o igraču koji nosi broj 10 na dresu i legitimnom nasljedniku Danija Olma…