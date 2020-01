Cedevita Olimpija potvrdila da je Jurica Golemac zamjena za Slavena Rimca: Osjećaji su pomiješani...

Hrvatski košarkaši stručnjak Jurica Golemac (42) novi je trener Cedevita Olimpije naslijedivši tako Slavena Rimca koji je u ponedjeljak napustio kormilo ljubljanskog kluba

Rimac je u ponedjeljak sporazumno raskinuo ugovor, a razlaz hrvatskog stručnjaka i slovenskog ABA ligaša došao je dan nakon neočekivanog domaćeg poraza u 17. kolu regionalne ABA lige od Koper Primorske.

Umjesto Rimca momčad Cedevita Olimpije preuzet će Jurica Golemac, njegov veliki prijatelj i bivši pomoćnik iz vremena kad su zajedno vodili Cibonu do trijumfa u ABA ligi.

'Osjećaji su pomiješani. Kao bivši igrač kluba uvijek sam želio postati glavni trener Cedevita Olimpije. Sigurno da ovo nije idealno vrijeme za to. Neočekivano sam zamijenio Rimaca. Ali potrebno je zasukati rukave i pokušati popraviti trenutno stanje. Sigurno to možemo učiniti jer je momčad dovoljno kvalitetna da igra puno bolje nego što je igrala do sada', rekao je Golemac koji je sezonu počeo upravo na klupi kluba koji je srušio Rimca, a Koper je napustio u prosincu.