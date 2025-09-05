Alcaraz razbio Đokovića za finale US Opena

Fanstatični Španjolac najvećem svih vremena nije dao ni gram šanse i bez ikakvih problema se plasirao u finale Grand Slama u New Yorku. Alcaraz je slavio s 6:4, 7:6, 6:2.

Za osvajanje prvog seta Alcarazu je bio dovoljan "break" u prvom gemu, dok se najveća borba vodila u drugoj dionici meča. Đoković je prvi oduzeo servis suparniku, ali Alcaraz se uspio vratiti, a nakon što je "tie-break" pripao 16 godina mlađem Španjolcu izgledalo je kako je Đoković ostao bez energije. To se i pokazalo u trećem setu koji je bio vrlo brzo gotov.

Bio je ovo deveti međusobni susret Alcaraza i Đokovića i četvrta pobjeda 22-godišnjeg Španjolca koji je tako stigao do trećeg "grand slam" finala zaredom, nakon trijumfa u Roland Garrosu te poraza u finalu Wimbledona. U oba ta prethodna dva finala suparnik mu je bio prvi igrač svijeta Talijan Jannik Sinner, a Sinner bi mu mogao biti suparnik i u nedjeljnom finalu jer će u drugom polufinalu Sinner igrati protiv Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea.

Alcaraz je sedmi put u karijeri stigao do finala "grand slama", dosada je osvojio pet naslova, prvoga upravo u New Yorku prije tri godine. Uslijedila su po dva naslova u Wimbledonu (2023, 2024) i Roland Garrosu (2024, 2025).

Novak Đoković je ove godine stigao do polufinala na sva četiri "grand slama", ali niti jednom nije stigao do završnog dvoboja. Posljednji od 24 naslova na najvećim turnirima osvojio je prije dvije godine upravo u New Yorku, dok je zadnji nastup u finalu imao lani u Wimbledonu.