Carlos Alcaraz objavio vijesti koje nitko nije želio čuti: 'Ovo je za mene težak trenutak'

'Nakon rezultata današnjih pretraga, odlučili smo biti oprezni i ne sudjelovati u Rimu i Roland Garrosu, čekajući daljnji razvoj događaja s ozljedom kako bismo odlučili kada ćemo se vratiti na teren', objavio je drugi tenisač svijeta Carlos Alcaraz na svojim društvenim mrežama te dodao:

'Ovo je za mene težak trenutak, ali siguran sam da ćemo iz svega ovoga izaći još jači.'

Nakon što je ozlijedio desni zglob i bio prisiljen odustati od Madrid Mastersa 1000, prošli je ponedjeljak izjavio da se ne želi forsirati niti preuzimati nikakve rizike pogoršanja ozljede, čak ni da brani titulu na Roland Garrosu.