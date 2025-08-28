Carlos Alcaraz ekspresno izborio plasman u 3. kolo, Casper Ruud iznenađujuće ispao

'Kad sam danas izašao na teren kroz glavu mi je prostrujalo sjećanje na prošlogodišnji poraz u 2. kolu. No, ovaj puta sve mi je polazilo za rukom, odigrao sam odličan meč. Brzo sam odradio posao, što je jako dobro. Što sam kraće na terenu, to prije mogu u krevet', kazao je Carlos Alcaraz, koji je bio pobjednik US Opena prije tri godine.

U 3. kolu ga čeka još jedan Talijan, ovogodišnji osvajač ATP turnira u Umagu Luciano Darderi.

Norvežanin Casper Ruud, finalist US Opena iz 2022. i 12. nositelj, vodio je 2-1 u setovima protiv Belgijanca Raphaela Collignona (ATP - 107), da bi na kraju ostao kratkih rukava. Collignon je slavio sa 6-4, 3-6, 3-6, 6-4, 7-5. Ruud je ove godine nastupio na tri Grand Slam turnira i na svima je ispao u 2. kolu.

Srbin Novak Đoković mučio se u prvom setu protiv američkog kvalifikanta Zacharyja Svajde. Đoković je u prvom setu napravio čak 14 neprisiljenih grešaka i zbog toga je izgubio set u tie-breaku. No, nakon toga susret se pretvorio u jednosmjernu ulicu i Đoković je prošao dalje pobijedivši 6-7 (5), 6-3, 6-3, 6-1.



'Nisam baš u nekoj formi, ali valjda će ići na bolje sa svakim sljedećim mečom', kazao je Đoković, kojeg u 3. kolu čeka Britanac Cameron Norrie.

Prva tenisačica svijeta Bjeloruskinja Arina Sabalenka, koja je ove godine poražena u finalima Australian Opena i Roland Garrosa, zasad je na dobrom putu da obrani prošlogodišnji naslov pobjednice US Opena. U 2. kolu svladala je Polinu Kudermetovu 7-6 (4), 6-2, a sljedeća protivnica joj je Kanađanka Leylah Fernandez, koja je bila finalistica US Opena prije četiri godine.