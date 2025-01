Cannavaro: Teško je igrati kad primiš gol u 2. minuti, ali bilo je dobrih stvari

Evo što je nakon utakmice na press konferenciji rekao Dinamov trener Fabio Cannavaro.

Težak poraz, ali nije bilo toliko loše. Slažete li se?

Rezultat je loš, ali tražio sam od igrača da rade zajedno, da budu kompaktni i da budu u utakmici 90 minuta. Primili smo gol nakon dvije minute i nakon toga je teško igrati. Tražio sam da igramo nogomet, nije bilo lako, a u drugom poluvremenu smo pokušali nešto promijeniti. Bilo je bolje u drugom dijelu, ali nije lako igrati protiv ovakve momčadi. To su druge lige, govorimo o momčadi iz Premier lige. Pokušavali smo nešto, imali smo neku strategiju, ali puno toga odlučuje fizička priprema.

Mmaee i Torrente su bili dobri, hoćete li imati problema s biranjem stopera?

Želim takav problem. Puno veći problem je kad nemamo igrača. Pokušavam davati minutažu svima, Mišić se vratio jer je Ademi nešto osjetio u koljenu nakon prvog dijela. Moramo fizički napredovati, to je jako važno jer igramo jako puno utakmica u sljedeća dva tjedna.

Imate isto bodova kao Manchester City?

Želite li me staviti pod pritisak? Naravno da se nadamo, moramo pokušati napraviti sve da prođemo iako igramo protiv Milana. Idemo na pobjedu, ovi igrači zaslužuju nešto proslaviti jer rade jako puno, volio bih da im se dogodi neka pobjeda kao, recimo, protiv Milana.

Što mislite o Mikelu Artetu?

On je sjajan tip, veliki profesionalac, ima zdravu filozofiju. Kad ste toliko dugo u ovakvom klubu, onda je jasno da imate povjerenje svih. Nije to lako jer je konkurencija u Engleskoj ogromna i sigurno da žele puno toga osvojiti.

Imate problema s napadačima, možete li nam reći nešto o novom napadaču Kangi i hoće li igrati protiv Istre?

Vidjet ćemo u kakvom je stanju budući da nije dugo igrao. Pričalo smo s njegovim bivšim klubom, pričao sam i s njim i on je uzbuđen što je s nama. Imat će samo jedan trening s nama, vidjet ćemo, ali pokušat ćemo ga koristiti. Ne znamo hoće li biti od prve minute ili u drugom poluvremenu. No, iskoristili smo priliku uzeti takvog igrača jer one čini igrače oko sebe boljima i sretni smo što ga imamo.