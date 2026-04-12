Bruno Petković zabio nakon tri mjeseca pa otvorio dušu: 'Gladan sam golova!'

Baš je ulazak Brune Petkovića donio novu energiju momčadi Kocaelispora, a hrvatski napadač vrlo je brzo pokazao koliko može biti opasan. Golom za izjednačenje utišao je domaći stadion i potvrdio koliko znači svojoj momčadi nakon povratka od ozljede.

Nakon utakmice Petković nije skrivao zadovoljstvo.

'Bila je ovo lijepa utakmica protiv vodeće momčadi prvenstva. Kad igrate protiv jačeg protivnika, nekad im morate prepustiti loptu. Napravili smo to u prvom poluvremenu. U drugom smo pronašli prostor i zabili gol', kazao je Bruno Petković i dodao:

'Nisam mogao igrati duže vremena zbog ozljede. Danas sam dobio malo više minuta. Gladan sam golova. Uvijek ću pomoći svojoj momčadi. Odigrao sam dobro, kao i ostatak momčadi.'

>> gol Brune Petkovića pogledajte OVDJE.

Za Petkovića je ovaj gol posebno važan jer je stigao nakon razdoblja izbivanja zbog ozljede. Povratak golom protiv vodeće momčadi lige najbolja je moguća poruka uoči završnice sezone.

Petković je ove sezone za Kocaelispor odigrao 20 utakmica u svim natjecanjima, zabio je sedam golova (sve u turskom prvenstvu) uz jednu asistenciju u Kupu. Ukupno je na terenu proveo 1499 minuta.