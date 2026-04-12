Garcia ponovno dobio škakljivo pitanje o Livaji; evo što je trener Hajduka odgovorio

Hajduk je u 29. kolu SHNL-a na Poljudu pobijedio Goricu 1:0. Gol vrijedan tri nova boda zabio je kapetan Marko Livaja, a nakon susreta je trener Gonzalo Garcia opet morao odgovarati na škakljiva pitanja
Još je jednom Marko Livaja bio čovjek odluke, zabio je za minimalnu pobjedu protiv Gorice u 29. kolu SHNL-a, pa je trener Hajduka Gonzalo Garcia opet morao odgovarati na škakljiva pitanja njegovog odnosa s kapetanom Bilih.
Jedno od takvih bilo je i ono bi li sezona Hajduka bila drugačija da je više koristio Marka Livaju?
'Danas je bio dobar, zabio je gol...', kazao je Garcia pa nastavio:
'Ali često ga koristimo. Kada nije igrao to je uglavnom bilo zbog ozljeda ili suspenzije. Možda tri-četiri susreta mimo toga nije igrao. U ostalima je igrao. Mislim da dosta igra. Pobjeđujemo s Markom, a pobjeđivali smo i bez njega. Kad Marko nije igrao zabijao je Šego. Uživam kako je igrao u Puli, igrao je dobro i u ovom susretu. Želim da je što veći broj igrača u formi', pričao je Garcia pa zaključio:
'Možda nisam najbolji trener, ali znam prepoznati kada je netko u formi...'
A Livajina statistika kaže kako je ove sezone odigrao 26 utakmica za Hajduk u svim natjecanjima, zabio je 10 golova (osam u SHNL, dva u Kupu) uz šest asistencija. Ukupno je na terenu proveo 1755 minuta.