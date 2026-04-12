igrač odluke

Garcia ponovno dobio škakljivo pitanje o Livaji; evo što je trener Hajduka odgovorio

I.Ž.

12.04.2026 u 21:56

Gonzalo Garcia i Marko Livaja NK Hajduk Izvor: Cropix / Autor: Bozidar Vukicevic / CROPIX
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Hajduk je u 29. kolu SHNL-a na Poljudu pobijedio Goricu 1:0. Gol vrijedan tri nova boda zabio je kapetan Marko Livaja, a nakon susreta je trener Gonzalo Garcia opet morao odgovarati na škakljiva pitanja

Još je jednom Marko Livaja bio čovjek odluke, zabio je za minimalnu pobjedu protiv Gorice u 29. kolu SHNL-a, pa je trener Hajduka Gonzalo Garcia opet morao odgovarati na škakljiva pitanja njegovog odnosa s kapetanom Bilih.

vezane vijesti

Jedno od takvih bilo je i ono bi li sezona Hajduka bila drugačija da je više koristio Marka Livaju?

'Danas je bio dobar, zabio je gol...', kazao je Garcia pa nastavio:

'Ali često ga koristimo. Kada nije igrao to je uglavnom bilo zbog ozljeda ili suspenzije. Možda tri-četiri susreta mimo toga nije igrao. U ostalima je igrao. Mislim da dosta igra. Pobjeđujemo s Markom, a pobjeđivali smo i bez njega. Kad Marko nije igrao zabijao je Šego. Uživam kako je igrao u Puli, igrao je dobro i u ovom susretu. Želim da je što veći broj igrača u formi', pričao je Garcia pa zaključio:

Hajduk - Gorica 1:0 sažetak

'Možda nisam najbolji trener, ali znam prepoznati kada je netko u formi...'

A Livajina statistika kaže kako je ove sezone odigrao 26 utakmica za Hajduk u svim natjecanjima, zabio je 10 golova (osam u SHNL, dva u Kupu) uz šest asistencija. Ukupno je na terenu proveo 1755 minuta.

Tablice omogućuje Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
zanimljivo

zanimljivo

DRAMA U ZAVRŠNICI

DRAMA U ZAVRŠNICI

napokon!

napokon!

najpopularnije

Još vijesti