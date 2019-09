'Božica' iz Bergama već je bila kobna za Dinamo, ali sada je napokon došlo vrijeme za osvetu

Nogometaši Dinama ove srijede od 21 sat protiv Atalante kreću u svoj sedmi nastup u Ligi prvaka. Iako je klub iz Bergama daleko od vrha talijanskog nogometa, s tek jednim vrijednim trofejom u svojim vitrinama, ali itekako neugodan, a što su još 1990. godine na svojoj koži osvjetili Davor Šuker, Zvonimir Boban, Dražen Ladić, Mladen Mladenović....

Atalanta je prvi put u povijesti izborila plasman u Ligi prvaka nakon što je prošle sezone osvojila treće mjesto iz Juventusa i Napolija. Bio je to i najbolji ligaški plasman u povijesti kluba.

Što je htio, to je dobio, a u srijedu ćemo doznati koliko je bio opravdan njegov optimizam.

Atalanta je 'mali klub' koji uspješno pokazuje kako se boriti protiv velikih. Nazivaju je 'Regina delle provinciali' (Kraljica provincijskih klubova) budući da je najuspješniji klub iz ne-metropolitanskog grada. Međutim, za stanovnike Bergama ona je jednostavno 'La Dea', 'Božica'.

Klub je osnovan 1907. godine, a do sada je osvojio samo jedan trofej, talijanski Kup 1963. godine. Još tri puta je Atalanta stigla do finala 'Coppa Italia'. Prošle sezone ih je zaustavio Lazio, 1996. su izgubili od Fiorentine, a 1987. od Napolija. U prvenstvu su do prošle sezone najbolji plasman ostvarili u sezoni 2016/17. zauzevši četvrto mjesto.

Najveći uspjeh u europskim natjecanjima Atalanta je ostvarila 1988. doguravši do polufinala Kupa kupova. Zanimljivo, te sezone Atalanta je igrala u Serie B. U prvom kolu Talijani su izbacili velški Merthyr Tydfil, zatim grčki OFI, a u četvrtfinalu lisabonski Sporting. U polufinalu ih je zaustavio kasniji pobjednik Mechelen.

Još četiri puta je momčad iz Bergama igrala u Kupu Uefa i Europskoj ligi. Najdalje je dogurala 1990/91. stigavši do četvrtfinala Kupa UEFA. Na tom putu u prvom kolu je izbacila upravo zagrebački Dinamo.

Obje utakmice su završile neodlučenim ishodima, a Talijani su izbacili Dinamo zbog postignutog gola u gostima. Prva utakmica igrana 19. rujna u Bergamu je završila 0:0, a uzvrat u Zagrebu 1:1. Dinamo je poveo u 53. minuti golom Zvonimira Bobana, a izjednačio je Brazilac Evair iz kaznenog udarca sedam minuta kasnije.