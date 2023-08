Borna Ćorić oprostio se od US Opena već u prvom kolu

Nakon prošlotjedne pobjede u polufinalu ATP turnira u Winston-Salemu, 22-godišnji Argentinac Sebastian Baez nadjačao je Bornu Ćoriću i u prvom kolu US Opena, 22-godišnji Argentinac slavio je nakon tri seta sa 7-5, 7-5, 6-1.

Borna je svoju priliku u ovom meču propustio u prvom setu u kojem je imao četiri break lopte, ali ih nije iskoristio.

Ćorić, koji je bio postavljen za 27. nositelja, je već u prvom gemu imao dvije break lopte, no mladi Argentinac se izvukao osvojivši početi gem. U nastavku prvog seta nije bilo break lopti sve do jedanaeste igre kada je Ćorić imao još dvije lopte za obrat, no obje je propustio. Nažalost, u idućem gemu Baez je iskoristio break loptu za 7-5 i osvajanje seta.