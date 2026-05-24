Procurio popis SAD-a za SP: Pochettino iznenadio s nekoliko velikih odluka

Guardian je objavio da je došao do konačnog popisa izbornika Mauricija Pochettina za SP, a istu informaciju naknadno je potvrdio i The Athletic. Riječ je o popisu od 26 igrača, s izrazito velikim brojem braniča, nekoliko zanimljivih iznenađenja i nekoliko izostanaka koji će sigurno izazvati rasprave.

A SVE JE BILO GOTOVO...

Jedno od imena koje je privuklo najviše pažnje je Alejandro Zendejas, krilni napadač Club Américe. On je izborio mjesto u momčadi iako je pod Pochettinom odigrao samo 139 minuta.

S druge strane, na popisu nema Tannera Tessmanna iz Lyona, iako se očekivalo da bi mogao proći posljednji rez, čak i nakon što je prije dva tjedna zadobio ozljedu mišića. Izostao je i Diego Luna iz Real Salt Lakea, jedan od najkonstantnijih američkih igrača uoči turnira. Luna je nakon povratka od ozljede u travnju zabio četiri gola u sedam nastupa u MLS-u.

Posebno zanimljiv izbor je Gio Reyna, talentirani, ali i kontroverzama obilježeni veznjak koji je od Copa Américe 2024. za SAD nastupio samo četiri puta. Reyna donosi važnu taktičku fleksibilnost jer može pokriti više pozicija, što je velika prednost na turnirskom popisu s ograničenim brojem igrača. Ipak, iza njega su problemi s ozljedama, kao i javno poznata kontroverza povezana s njegovim roditeljima i bivšim američkim izbornikom Greggom Berhalterom.

Na popisu se našao i Sebastian Berhalter, sin bivšeg izbornika Gregga Berhaltera, nakon što je prošle sezone u dresu Vancouvera izabran u najbolju momčad MLS-a.

Obrana u prvom planu

Pochettinov popis posebno upada u oči zbog velikog broja obrambenih igrača. Izbornik je uvrstio čak deset braniča, iako će se za početna mjesta boriti za četiri ili pet pozicija u zadnjoj liniji.

Među njima je i Chris Richards, premda je Crystal Palace objavio da će zbog puknuća ligamenata gležnja propustiti posljednju ligašku utakmicu sezone.

U sredini terena konkurencija je znatno tanja. Na popisu su samo četiri prava centralna ili defenzivna veznjaka - Tyler Adams, Weston McKennie, Cristian Roldan i Sebastian Berhalter.

U napadu će se za minute boriti Folarin Balogun, Ricardo Pepi i Haji Wright.

Izostanak Lune posebno je zanimljiv jer je 22-godišnji veznjak i krilni igrač u proteklih godinu dana više puta dobivao pozive kod Pochettina. Još jedno ime koje nedostaje je 19-godišnji Gozo, jedan od najuzbudljivijih mladih talenata u MLS-u. Gozo je prošao gotovo sve mlađe selekcije SAD-a i čini se da će njegova prilika tek doći.

Američki savez službeno će predstaviti popis u utorak na događaju u New Yorku, uz prijenos na Foxu od 15 sati po istočnoameričkom vremenu.

Popis SAD-a za Svjetsko prvenstvo:

Vratari: Chris Brady (Chicago Fire, 0 nastupa/0 golova), Matt Freese (New York City, 14/0), Matt Turner (New England Revolution, 53/0)

Braniči: Max Arfsten (Columbus Crew, 18/1), Sergiño Dest (PSV, 37/2), Alex Freeman (Villarreal, 15/2), Mark McKenzie (Toulouse, 27/0), Tim Ream (Charlotte FC, 80/1), Chris Richards (Crystal Palace, 36/3), Antonee Robinson (Fulham, 52/4), Miles Robinson (FC Cincinnati, 38/3), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach, 24/0), Auston Trusty (Celtic, 6/0)

Veznjaci: Tyler Adams (AFC Bournemouth, 52/2), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps, 11/1), Weston McKennie (Juventus, 64/12), Cristian Roldan (Seattle Sounders, 45/0)

Ofenzivni veznjaci i krila: Brenden Aaronson (Leeds United, 57/9), Christian Pulisic (Milan, 84/32), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach, 36/9), Malik Tillman (Bayer Leverkusen, 28/3), Tim Weah (Marseille, 49/7), Alejandro Zendejas (Club América, 13/2)

Napadači: Folarin Balogun (AS Monaco, 25/8), Ricardo Pepi (PSV, 35/13), Haji Wright (Coventry City, 20/7)

*Zvjezdica označava igrače koji su, prema izvornom popisu, posebno istaknuti.