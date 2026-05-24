POTENCIJALNA ZABRANA

UEFA neće dozvoliti susret Hajduka i Vojvodine?

N.M.

24.05.2026 u 13:24

Hajduk
Hajduk Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Iza Hajduka je sezona kojom navijači neće biti pretjerano zadovoljni.

Splićani su u SuperSport HNL-u završili na drugom mjestu s čak 18 bodova zaostatka za Dinamom. Uz to, Hajduk je rano ispao u Europi, dok je u Kupu posljednja stanica bila četvrtfinale.

Ipak, Dinamovim osvajanjem duple krune, Hajduk će u europsku avanturu iduće sezone krenuti iz 1. pretkola Europske lige. Time momčad s Poljuda 'smije' jednom ispasti nakon čega će završiti u pretkolima Konferencijske lige.

Hajduk tamo može izvući islandski Vestri, irski Derry City, slovenski Aluminij i rumunjska Universitatea Cluj, slovačku Žilinu te predstavnika Srbije Vojvodinu. Mogućnost regionalnog okršaja između Vojvodine i Hajduka privukla bi veliku pažnju. Takav dvoboj imao bi poseban naboj, ne samo zbog tradicije dvaju klubova, nego i zbog velikog interesa navijača u cijeloj regiji.

Ipak, zasad je upitno hoće li UEFA uopće ostaviti prostor da se takav susret dogodi već u ovoj fazi natjecanja. Uoči ždrijeba, naime, klubovi se mogu podijeliti u dvije manje skupine, svaka s po tri momčadi. U tom slučaju UEFA bi imala mogućnost razdvojiti Vojvodinu i Hajduk te tako spriječiti njihov međusobni susret.

Prema trenutačnim projekcijama, ako budu formirane podskupine, gotovo je sigurno da će Hajduk i Vojvodina završiti u odvojenim dijelovima ždrijeba. To bi značilo da međusobni dvoboj neće biti moguć.

Ako, pak, UEFA ne bude formirala podskupine, tada bi ždrijeb bio potpuno otvoren i susret Hajduka i Vojvodine mogao bi se dogoditi.

Ove sezone u prvom pretkolu Europske lige postojale su dvije podskupine, ali tada je u ždrijeb ulazilo 16 klubova. U sezoni 2024/25, kada je u istoj fazi bilo 12 klubova, podskupina nije bilo.

Sljedeće sezone u prvom pretkolu ponovno će biti 12 klubova, no to ne znači automatski da UEFA neće odlučiti drugačije i ipak formirati podskupine. Upravo će ta odluka biti ključna za mogućnost potencijalno vrlo atraktivnog regionalnog dvoboja

