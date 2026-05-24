Na uspjeh Jakirovića i njegovog Hulla reagirao i razočarani engleski reprezentativac

Hull City vratio se u Premier ligu nakon gotovo deset godina čekanja, a nekadašnji branič 'Tigrova' odmah je reagirao na društvenim mrežama.

Hull je u finalu doigravanja Championshipa na Wembleyju pobijedio Middlesbrough 1:0 i izborio povratak u englesku elitu. Junak večeri bio je Oli McBurnie, koji je u 90'+4. minuti zabio jedini pogodak na utakmici i Middlesbrough ostavio u drugom rangu.

Maguire nije zaboravio Hull

Maguire je nakon utakmice objavio fotografiju na kojoj prati slavlje Hulla te uz nju napisao: 'Up the Tigers'.

Za 33-godišnjeg braniča to je klub koji ima posebno mjesto u karijeri. U Hull Cityju proveo je tri sezone, od 2014. do 2017. godine, i upisao 74 nastupa. Stigao je iz Sheffield Uniteda za 2,5 milijuna eura, a potom je prodan Leicester Cityju za 17 milijuna eura.

U Hull je tada stigao u istom prijelaznom roku kao i Andy Robertson, kasnija zvijezda Liverpoola. Maguire je u prvom dijelu mandata bio poslan i na posudbu u Wigan Athletic, ali se kasnije izborio za važnu ulogu.

Pod vodstvom Marca Silve postao je i kapetan Hulla, čime je dodatno učvrstio status igrača koji će ubrzo napraviti veliki iskorak u karijeri. Nakon Leicestera uslijedio je transfer u Manchester United, gdje je postao jedno od najpoznatijih engleskih stoperskih imena.

Tuchel ga izostavio s popisa za SP

Maguire je za englesku reprezentaciju skupio 66 nastupa i zabio sedam golova, ali novi izbornik Thomas Tuchel nije ga uvrstio na popis za Svjetsko prvenstvo. Prema izvornim navodima, među izostavljenim velikim imenima su i Phil Foden, Trent Alexander-Arnold i Cole Palmer.

Maguire je u ožujku ponovno bio pozvan u reprezentaciju, no sada je ostao bez mjesta na popisu. Nakon objave odluke aktivan je na društvenim mrežama, a među ostalim je objavio i fotografiju doručka iz trening-kampa Manchester Uniteda u Carringtonu.

No, članovi njegove obitelji nisu tako mirno prihvatili Tuchelovu odluku.

'Potpuno sam shrvana zbog tebe. Nisi mogao napraviti ništa više da dokažeš koliko vrijediš. Ne moram ti govoriti koliko te ljudi cijene, šteta je samo što si bio protiv jednog mišljenja', poručila je njegova supruga Fern.

Još oštrija bila je njegova majka Zoe.

'Apsolutno sam zgrožena. Nisi mogao napraviti više. Drži glavu visoko... Sramotno', napisala je.

Njegov brat Joe također nije birao riječi.

'Ovo je možda najgora odluka koju sam vidio u životu', poručio je.

Hull slavi povratak u elitu

Dok Maguire proživljava razočaranje zbog reprezentacije, njegov bivši klub slavi jedan od najvećih trenutaka posljednjeg desetljeća. Povratak Hulla u Premier ligu donosi golem sportski i financijski poticaj, a pogodak McBurnieja u samoj završnici finala već sada ima status jednog od najvažnijih u novijoj povijesti kluba.

Za Maguirea, koji je u Hullu napravio važan korak prema velikoj karijeri, taj uspjeh očito ima posebnu emocionalnu vrijednost. Zato je i u trenutku osobnog razočaranja poslao jasnu poruku podrške: 'Up the Tigers'.